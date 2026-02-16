"Milei busca restaurar la esclavitud en Argentina” dijo Claudio Arévalo, titular de Ate Provincia. De esta forma se expresó el secretario general del gremio estatal, confirmando que el 19 de febrero la organización realizará un Paro de 24 horas con marcha al Congreso Nacional en rechazo a la Reforma Laboral, en el marco de su votación en Diputados. Arévalo comunicó que ATE Provincia de Buenos Aires convoca a cumplir la medida a trabajadores y trabajadoras de los estados Nacional, Provincial y Municipal dentro del territorio bonaerense en conjunto con las dos CTA y la CGT.

“Si se aprueba esta reforma va a haber más despidos, más desocupación y los trabajadores informales no mejoraran en nada sus condiciones”, dijo. Señalando que “El gobierno nacional miente al atribuir la pérdida de puestos de trabajo a los derechos de los trabajadores”. Y tildando a “la política de desregulación y desprotección de la industria nacional” como responsable de la caída del empleo.

El secretario general definió que “El gobierno de Javier Milei busca restaurar la esclavitud en Argentina. En la misma línea de Videla y Martínez de Hoz quiere cumplir el viejo deseo de los Estados Unidos de aplastar los salarios y retornar la economía nacional a la de un enclave colonial”.

“Hay que retroceder más de cien años en la Argentina para encontrar jornadas laborales de 12 horas, pago del trabajo en especias, despido sin costo para el patrón, desprotección y perdida de salario del obrero en situación de enfermedad”, denunció.

El dirigente puso el centro del debate la actitud Diputados y Diputadas: “Esperemos que no traicionen el voto que el pueblo trabajador les dio para mejorar sus condiciones de vida”, manifestó_Adelantando el repudio a los legisladores que aprueben la Reforma.

Claudio Arévalo ratificó que la pelea no finaliza con este Paro, tanto ATE como CTA van a seguir construyendo unidad para derrotar al proyecto de Milei en la calle y en las urnas.