👉🏻 La medición fue realizada por la consultar CB Global Data. En general se ve un mejor desempeño del gobernador frente que registra diferencial negativa en todos los municipios, inclusive donde mejor imagen tiene.

👉🏻 El presidente registra sus mejores niveles de imagen positiva en Vicente López (44,5%), San Isidro (41,7%) y San Fernando (40,9%), mientras que sus desempeños más bajos se observan en La Matanza (23,1%), Florencio Varela (24,7%) y Merlo (25,7%).

👉🏻 Por su parte, Axel Kicillof alcanza sus mayores niveles de aprobación en Florencio Varela (52,8%), La Matanza (50,9%) y Almirante Brown (50,6%), en tanto que sus peores registros se concentran en San Isidro (25,2%), Vicente López (31,8%) y Tigre (35,6%).

