La diputada provincial, Mayra Mendoza, y la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, participaron el lunes por la noche de la primera jornada de los festejos oficiales de los “Carnavales con Memoria 2026", en el anfiteatro Carlos Carella, del Parque de la Ciudad (Vicente López y Smith, Quilmes Oeste), que ofreció una amplia propuesta cultural y recreativa libre y gratuita, de la que disfrutaron centenares de vecinas y vecinos, y que tuvo el cierre estelar con la murga Agarrate Catalina. Hoy martes desde las 17, continuarán allí los shows, ferias y comparsas.

“Vivimos la noche de Carnavales con Memoria en Quilmes. La alegría es revolucionaria y hoy más que nunca necesitamos una verdadera revolución de solidaridad, unión y organización. ¡Gracias a todo el colectivo murguero y al pueblo de Quilmes por dejarme compartir esta magia y alegría! ¡Feliz carnaval para todos y todas!”, sostuvo Mayra, acompañada por el jefe de Gabinete Municipal, Joaquín Desmery, y las secretarias de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez, y de Mujeres, Diversidades y DDHH, Bárbara Cocimano.

En este contexto, Eva Mieri, señaló: “Son 15 años se cumplen de la restitución de los Carnavales como un derecho, no sólo al goce, a la alegría, al encuentro, a lo comunitario, sino como un acceso a la cultura como derecho humano. Y en ese sentido, Cristina Fernández de Kirchner ha sido quien nos devolvió esa alegría compartida, la del pueblo resistiendo en las calles, abrazándose y celebrando también los carnavales. Y reivindicamos también en esta fecha esos 50 años de lucha después de la última dictadura cívico-militar”, destacó Eva Mieri.

Ambas recorrieron el predio que contó con stands con muestras y propuestas vinculadas a la memoria, con una muestra fotográfica e imágenes en pantalla de la Historia de los Carnavales, puestos de emprendedores, juegos para las infancias y un patio gastronómico con precios accesibles, entre otras actividades. También en el lugar se desarrolló una nueva jornada del programa Quilmes Cerca, que incluyó trámites para la tarjeta SUBE y consultas por el plan FinEs.

La celebración se realizó bajo el lema “Carnavales con Memoria” y fue organizada por la Municipalidad de Quilmes en conjunto con Abuelas de Plaza de Mayo, en el marco de una iniciativa que puso en valor la memoria colectiva, al cumplirse 50 años del golpe cívico militar que dio inicio a la última dictadura, y 15 años de la restitución de los feriados de carnaval, impulsada por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que dio lugar a los Carnavales Federales de la Alegría en 2011, tras décadas de resistencia cultural.

Por su parte, la integrante de la Comisión Directiva de Abuelas de Plaza de Mayo, Gladys Salazar, indicó: “Estamos muy contentos de participar de este evento, que nos tocan en un contexto y en una coyuntura muy fea, muy mala, donde tenemos que estar defendiéndonos de todos los ataques de este gobierno hacia las políticas de derechos humanos, nos quieren hacer desaparecer y utilizo esa palabra a propósito porque lo que quieren intentar es eso. Nos están desfinanciando todos los organismos estatales que necesitamos para la búsqueda de los 300 que nos faltan. El Banco Nacional de Datos Genéticos y nuestra búsqueda corren riesgos. Mayra Mendoza firmó un convenio con Abuelas donde nos comprometemos a capacitar al personal de la Municipalidad en materia de nuestra historia y nuestra búsqueda. Estamos muy agradecidos con el Municipio de Quilmes”.

Durante la jornada, previo al cierre a cargo de la murga Agarrate Catalina, se presentaron Clave Pulpo, Las y los Apasionados, Alegres Murgueros, Cazadores de Utopías, Alegría de Itatí, Los Duendes del Sur, Soy de los Tuyos, Espuma de Carnaval y Capitanes del Espacio.

Mientras que para hoy martes, a partir de las 17, será el turno de las murgas locales Aire Jujeño, Alaroyé, Prisioneros del Carnaval, Los Auténtikos de Quilmes, Los Magníficos de Solano, Viciosos de la Alegría, Los Fabulosos de Quilmes, Piantados y Soñadores, Salta Violeta y Los Buscas de la Alegría.