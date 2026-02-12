A partir de marzo de 2026, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) implementa una reforma estructural en el Impuesto Automotor con el objetivo de facilitar el cumplimiento y reducir la carga financiera.

Los cambios principales confirmados son:

Pago Mensual: La patente deja de ser bimestral (5 cuotas al año) para pagarse en 10 cuotas mensuales e iguales.

Reducción de Montos: Tres de cada cuatro contribuyentes (75% del parque automotor) verán una baja nominal en el impuesto respecto al año anterior, con reducciones promedio del 30%.

Primer Vencimiento: El nuevo calendario fiscal inicia el 10 de marzo de 2026, fecha límite para la primera cuota o el pago anual con descuento.

Escala Progresiva: Se aplicará una nueva tabla de alícuotas que va desde el 1% hasta el 4,5%, eliminando el piso anterior del 3,61% para vehículos de menor valor.