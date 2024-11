La investigación se inició debido a denuncias de maltratos y prácticas irregulares, como la falta de registro de visitas a niños pequeños y la desvinculación con sus familias de origen.

El hogar Nomadelfia, fundado en 1986, tiene como objetivo principal el egreso de los niños de la institución, trabajando con sus familias de origen o extensa. Sin embargo, la Comisión Provincial de la Memoria ha detectado prácticas preocupantes, como la falta de supervisión real por parte del Organismo Provincial de la Niñez y la presencia de una funcionaria con denuncias de maltratos dentro del hogar.

Entre las irregularidades denunciadas se encuentran golpes, discriminación y prácticas irregulares de adopción. La Comisión Provincial de la Memoria ha solicitado la intervención permanente del hogar y ha pedido al Organismo Provincial de la Niñez que regule estas prácticas.

En las últimas horas, Sergio Raimundo, director del programa de Niñez de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), dio su testimonio en el programa radial "El Termómetro", donde explicó la intervención del organismo en el hogar: "Nosotros tomamos intervención en el hogar Nomadelfia en enero de 2023, yendo al dispositivo por una denuncia anónima de malos tratos. Pero sobre todo, prácticas de acordar visitas a niños muy pequeños de familias que no estaban registradas en los juzgados, prácticas que apuntaban a desvincular y no vincular con las familias de origen".

Agregó que "hicimos una inspección con el mecanismos de prevención de la tortura y detectamos malos tratos, penitencias gravosas, falta de perspectivas de género y muchas salidas de les niñes no consignadas en el juzgado», detalló y recordó que «al menos dos familias denunciaron que le pidieron dinero para seguir en vínculo con su hijos y no fuese dados en adopción. Hay una investigación del año pasado a raíz de esta denuncia".

La CPM hizo un pedido de informe al Organismo Provincial de Niñez, autoridad de aplicación para los dispositivos de menores.

"Cuando nos enteramos del fallecimiento de este bebé, nos preocupó extremamente esta situación, y volvimos a activar el dispositivo. Veníamos pidiendo desde 2023 al Organismo Provincia que intervenga de otra manera por la escucha de les niñes y por la situaciones de violencia. Hoy por suerte estamos siendo escuchados, hubo un cambio de autoridades y creo que eso favoreció. Pero lo que nos encontramos hoy es que luego de una situación bastante gravosa, como el fallecimiento de un bebe, en el hogar no se tomó ninguna medida. Es más, hubo medidas de Juzgados de Familia de no innovar, osea, que los niños no sean sacados de allí", contó Raimundo a los colegas de "El Termómetro".

Denuncias específicas que se investigan

- Maltratos y violencia: La denuncia inicial fue presentada por una orientadora social de la escuela a la que el menor concurre, y la causa tomó tal dimensión que hasta el Programa de Niñez de la Comisión Provincial de la Memoria está interviniendo en el caso.

- Prácticas discriminatorias: La Comisión Provincial de la Memoria ha detectado prácticas discriminatorias respecto de varones y mujeres, como la prohibición de que las niñas jueguen con autitos o estén en la pileta con niños en el verano.

- Irregularidades en la adopción: La Comisión Provincial de la Memoria ha denunciado prácticas irregulares de adopción, como la salida de niños con voluntarios sin conocimiento de los poderes judiciales.