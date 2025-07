Ante las voluntades de los diferentes espacios del peronismo bonaerense de realizar un frente único para disputar las elecciones legislativas, Victoria Tolosa Paz creó cuentas truchas, paralelas a las redes oficiales del frente Fuerza Patria, con el objetivo de levantar su imagen como posible candidata.

A pocos días del cierre de listas, en plena etapa de definiciones y tensiones internas, la insólita aparición de estos perfiles confundió a los usuarios y generó indignación dentro de los espacios que integran el frente. La esposa del empresario y amigo íntimo de Alberto Fernández, Pepe Albistur, decidió apropiarse de la marca en las redes sociales en un escenario donde estas plataformas son claves para la campaña electoral.

Este acto dejó expuesta a la integrante del Movimiento Derecho al Futuro, que conduce el Gobernador Axel Kicillof, ya que mientras algunos sectores empujan por construir consensos, queda en evidencia que otros actores buscan confundir al electorado para fortalecer sus liderazgos personales.

Las verdaderas cuentas oficiales de Fuerza Patria aún no publicaron más que un comunicado oficial de presentación, ya que la campaña todavía no inició y las listas todavía no están conformadas.