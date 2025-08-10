Toda la lista de candidatos quilmeños de SOMOS Buenos Aires se volcó este fin de semana a la difusión de sus propuestas. En charla con medios de prensa local, en la difusión de material con mesas instaladas en puntos estratégicos y con el “mano a mano” vecinal de sus candidatos a concejales; el espacio insistió en la necesidad de “ser la alternativa a los dos fanatismos que tironean a los ciudadanos en una pulseada que crea más problemas de los que resuelve”.

Sanabria: “Soy una vecina escuchando vecinos para resolver problemas de vecinos”

Tatiana Sanabria Sicco, cabeza dela lista de concejales, recorrió varios puntos de Bernal y en centro de la localidad escuchó de boca de los propios vecinos del lugar “el desastre que es el desorden permanente en materia de tránsito. Belgrano, que es una arteria muy amplia se obtura por la falta total de control en horarios donde hay estacionamiento en triple fila y los camiones abastecedores hacen carga y descarga en cualquier momento”. La candidata recogió también “la preocupación que hay por la inseguridad, tanto en comercios como en edificios y la proliferación nocturna de ratas”. “Los vecinos de esta zona tienen los pluviales tomados por roedores”, aseguró tras conversar con los lugareños.

Filaretti y Viglianco encabezaron mesa en Quilmes centro

Tras una entrevista con un medio local, el segundo y la tercera candidata a concejales, Gustavo Filareti y Eyleen Viglianco encabezaron una mesa en la tradicional esquina de Moreno y Rivadavia. En diálogo con los vecinos de la zona y los comerciantes de esas arteria céntricas, los candidatos recogieron “una enorme preocupación por el delito de todo tipo que azota la zona”. “Desde robos con boquetes hasta la permanente presencia de arrebatadores”, señalaron. En este sentido, el cuarto candidato, Agustin Amanquez, tras brindar también una entrevista a otro medio local; sumó “el tema trapitos”. “Esta zona esta en estado de “peaje permanente”. No se puede dejar la calle liberada para estos grupos que exigen pagos ilegales y que además sirven para potenciar la violencia constante”, señaló.

“Tenemos que darle la mano al que está cansado”

“Sabemos que la gente no quiere ir a votar porque siente que es todo inútil. Pero este 7 de septiembre, si los que no queremos ni a los fanáticos de la corrupción y el dilapide, ni a los fanáticos de la crueldad y el desinterés total por el sufrimiento humano de todos los días no hacemos el esfuerzo de ir a poner la única boleta distinta, que es la de SOMOS, el panorama futuro solo empeorará”, señaló Sanabria.