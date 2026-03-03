El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, recibió al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff, para encabezar la inauguración de obras en la ciudad.

En primer lugar, se inauguró el nuevo edificio para el funcionamiento de la Escuela de Educación Técnica Nº 6, que significó una inversión total de $ 1.880.901.720,90.

“En Avellaneda garantizamos la educación pública desde los 45 días hasta la universidad”, dijo el intendente Ferraresi durante la ceremonia y adelantó: “Los pibes este año van a recibir computadoras y van a tener su viaje de egresados”.

También, subrayó la importancia de un Estado eficaz que brinde escuelas de calidad. “El sector privado te expulsa y el Estado siempre te abraza”, expresó.

Por su parte, el gobernador Kicillof señaló que “las 38 veces que vine a Avellaneda fue a trabajar y a aprender. Muchas cosas que Jorge inició en Avellaneda hoy son políticas públicas en toda la Provincia”. Sobre la Técnica 6 sostuvo: “Este edificio tiene mucho valor simbólico porque es la segunda escuela técnica más grande de la Provincia”.

“Cuando toca gobernar, uno piensa que viene a construir”, dijo Kicillof y comparó: “Milei llegó proponiendo destruir. Destruir es fácil, construir es difícil”.

El Gobernador bonaerense señaló que “Milei cortó todos los fondos de escuelas técnicas nacionales”. Y resaltó: “Nosotros invertimos en escuelas técnicas porque pensamos en un modelo de país sin exclusión.

Asimismo, llamó a defender la educación pública, gratuita y de calidad. “Está en juego el futuro de estos pibes y pibas. La educación pública es el engranaje esencial en nuestro futuro”, cerró.

De esta inauguración participaron la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario; el ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco; la directora General de Cultura y Educación de la Provincia, Flavia Terigi; el ministro de Seguridad de la Provincia, Javier Alonso; la diputada provincial, Romina Barreiro; la secretaria de Educación local, Claudia Colaso, el director de la institución, Alfredo Fernández; y combatientes de Malvinas; entre otros.

Luego, acompañados por la directora Alejandra Fernández, los funcionarios inauguraron y recorrieron las flamantes instalaciones del nuevo edificio para la Escuela Primaria Nº 59, ubicado en Pierres 1250. Con una inversión total de $ 1.501.762.223,91 la construcción cuenta con seis aulas, un laboratorio y biblioteca; núcleos sanitarios, cocina, comedor y áreas administrativas.