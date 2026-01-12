La segunda quincena de enero ofrece propuestas de conexión con la naturaleza, carnavales y festividades tradicionalistas. Daireaux realizará la 45º Fiesta de la Fortinera Deroense; General Guido, la 27° Carnaval Guidense; La Plata, la 17° Cuentos Bajo la Luz de la Luna; Necochea, la 22º Feria de las Colectividades Extranjeras y Mar Chiquita, el Sendero de la Albúfera y el Circuito Escuela Sustentable.

En Villa Gesell y Miramar, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dispuso los Paradores Recreo para compartir y disfrutar en familia de servicios de playa gratuitos, propuestas recreativas y juegos.

VILLA GESELL

Parador Recreo 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 3 de enero al sábado 28 de febrero, de 10:00 a 20:00, en calle 113 y playa.

Descripción: Servicios de playa gratuitos y agenda libre para toda la familia: espacios de descanso, área de sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias, recreación y lo mejor de los atractivos de los destinos bonaerenses. Entrada gratuita. Organiza el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. Programación completa: https://docs.google.com/ spreadsheets/d/ 1nTbHyCstX0W2CX9jQxLvwkTvbSuXv EfK/edit?usp=sharing&ouid= 114010676144048554906&rtpof= true&sd=true

Más información: @turismopba @recreopba buenosaires.tur.ar

GENERAL ALVARADO (Miramar)

Parador Recreo 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 3 de enero al sábado 28 de febrero, de 10:00 a 20:00, en avenida 12, entre avenida 9 y avenida del Durazno.

Descripción: Servicios de playa gratuitos y agenda libre para toda la familia: espacios de descanso, área sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias, recreación y lo mejor de los atractivos de los destinos bonaerenses. Entrada gratuita. Organiza el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. Programación completa :https://docs.google.com/ spreadsheets/d/ 1nTbHyCstX0W2CX9jQxLvwkTvbSuXv EfK/edit?usp=sharing&ouid= 114010676144048554906&rtpof= true&sd=true

Más información: @turismopba @recreopba buenosaires.tur.ar

FIESTAS POPULARES

DAIREAUX

45º Fiesta de la Fortinera Deroense

Fecha, hora y lugar: Viernes 16 al domingo 18, desde las 20:30, en el Parque Ingeniero Ángel Martín.

Descripción: Espectáculos: Jorge Rojas, Los Caldenes, Rayces, Taller Municipal de Danzas Folklóricas, Taller de Coro Municipal, Hagan Lío, Natalie Pérez, Queen 's Dance y Los Herrera. Elección de la Fortinera, sorteo, patio de comidas y feria de artesanías. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Daireaux con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Grilla de espectáculos: www.instagram.com/p/ DSXXrwYDT2R/?igsh= YjczMzIxNW1qcW9x

Más información: www.instagram.com/prensa_ municipal_daireaux/ - www.facebook.com/daireaux. prensa.municipal

GENERAL GUIDO

27º Carnaval Guidense

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 16 y sábado 17, desde las 22:00, en General Guido.

Descripción: Desfiles, comparsas Copalex y Ara Berá, La Batucada del Pueblo, artistas y DJs invitados. Cantina y puestos gastronómicos. El carnaval continúa los días 21, 23 y 24 de enero. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General Guido.

Más información: www.instagram.com/ carnavalguidense_/

LINCOLN (Roberts)

Carnaval en las Localidades

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 16 al domingo 18, por la noche, en la localidad de Roberts.

Descripción: Batucadas, atracciones mecánicas, comparsas, disfraces sueltos, postulación a Embajadora 2026 y cierre musical en cada noche. Entrada gratuita. Organiza la Agencia Municipal de Carnaval de la Municipalidad de Lincoln y la Delegación Municipal de Roberts.

Más información: www.instagram.com/ municipalidad.lincoln/ - www.facebook.com/MuniLincoln/ - www.instagram.com/ carnavalroberts/ - www.facebook.com/delegacion. roberts.9

GENERAL VIAMONTE (Baigorrita)

Carnavales en Baigorrita 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 16 al domingo 18, a las 21:30, en Baigorrita.

Descripción: Carnaval 2026: tres noches de ritmo, color y tradición. El Domingo, a las 20:00, se realizará el tradicional Carnaval Infantil. Espectáculos musicales: La Ley 13, Tambo Tambo y Karu. Entrada gratuita. Organiza la Delegación Municipal de Baigorrita y el Municipio de General Viamonte. Programación: www.instagram.com/ carnavalviamonte/

Más información: www.instagram.com/ carnavalviamonte/ - www.facebook.com/ viamontemunicipio - www.instagram.com/ carnavalbaigorrita/

LINCOLN (El Triunfo)

Carnaval en las Localidades

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 17 y domingo 18, por la noche, en El Triunfo.

Descripción: Sábado, Autos Maniáticos, comparsa Nuevo Imperio, batucadas Misterbanda y Nuevo Triunfo.Cierre musical con Mágico Tropical. Domingo, batucadas Filho Do Samba, Nuevo Triunfo y Samba Axé, atracciones mecánicas y Valeria Prieto. Cierre musical con Pablo y Lucas. Entrada gratuita. Organiza la Agencia Municipal de Carnaval de la Municipalidad de Lincoln y la Delegación Municipal de El Triunfo.

Más información: www.instagram.com/ municipalidad.lincoln/ - www.facebook.com/MuniLincoln/

EVENTOS GASTRONÓMICOS

GENERAL BELGRANO

2° Festival Morfi , Vacío y Hamburguesa

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 17 y domingo 18, a partir del mediodía, en el predio Mateo Bruzzo.

Descripción: Paseo de emprendimientos y artesanías, patio cervecero, alfajorero y gastronómico, juegos para las infancias y espectáculos de música y danza. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General Belgrano.

Más información: www.instagram.com/ generalbelgranotur/ - www.instagram.com/ culturayeducacionmunigb/

EVENTOS CULTURALES

PEHUAJÓ

Gran Peña Folclórica y Popular

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 16 y sábado 17, a las 20:30, en el Parque San Martín.

Descripción: Música, danza, presentación de artistas, emprendimientos y artesanías locales.Tres escenarios y siete cantinas a cargo de clubes locales. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Pehuajó.

Más información: www.instagram.com/ prensapehuajo/ - www.facebook.com/ prensapehuajo?locale=es_LA

LA PLATA

17º Cuentos Bajo la Luz de la Luna

ENTRADA A LA GORRA

Fecha, hora y lugar: Jueves 22, a las 20:00, en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, av. 19 y calle 51.

Descripción: Tercer encuentro para escuchar, disfrutar y conocer historias que hablan de nuestras identidades y culturas. En esta ocasión se presentan Raúl Cuevas, Luly Bassi y Claudio Ledesma. Entrada a la gorra. No se suspende por lluvia. Se sugiere estar 20 minutos antes. Organiza Cuentería Escuela de Cuentos y la Municipalidad de La Plata.

Más información: www.instagram.com/ centroculturalymislasmalvinas/

VILLA GESELL

57º Encuentros Corales de Verano

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Miércoles y sábados de enero y febrero, a las 21:00, en el Anfiteatro del Pinar, av. 10 y Paseo 102.

Descripción: Conciertos públicos y gratuitos, a cargo de coros provenientes de distintas provincias argentinas. Organiza la Sociedad de los Encuentros Corales con el auspicio de la Municipalidad de Villa Gesell. Programación: www.instagram.com/p/ DTBLsNREXSS/?hl=es&img_index=2

Más información: https://encuentroscorales.ar/ - www.gesell.tur.ar/eventos

GENERAL ARENALES

Arribeños Rock 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 17, por la noche, en la Pista de la Salud y Deporte.

Descripción: Presentaciones: Miedo, Franz Cox, La Infantería Paraguaya, Sangre India, Viento Recio, Dúo Líbero y De Los Palotes. Cierre con los Delfines de Etiopía. Servicio de cantina, puestos gastronómicos, emprendimientos y artesanías. Entrada gratuita. Con el auspicio de la Municipalidad de General Arenales.

Más información: www.instagram.com/ gobiernogeneralarenales/ - www.facebook.com/ gobiernomunicipalgralaarenales

EVENTOS DEPORTIVOS

TRES ARROYOS (Claromecó)

31° Seven Playero de Claromecó

Fecha, hora y lugar: Sábado 17 y domingo 18, a las 10:00, en la playa de Claromecó.

Descripción: Seven masculino, juveniles M17 y encuentro de veteranos. Inscripción arancelada. Entrada gratuita para el público. Organiza Tres Arroyos Rugby Hockey Club con el acompañamiento de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Más información: www.instagram.com/ sevenclaromeco/ -

https://turismo.tresarroyos. gov.ar/eventos/31-seven- playero-claromeco-2/

BALCARCE

4º Triatlón Brava

Fecha, hora y lugar: Domingo 18, a las 09:00, en el Club de Pesca, Ruta Nacional 226 KM 39,5.

Descripción: Natación, 750 metros; ciclismo, 20 kilómetros y carrera, 5. Premiación, medallas finished. Inscripción arancelada. Organizan la Brava Duatlón-Triatlón y la Municipalidad de Balcarce.

Más información: https://balcarce.gob.ar/event/ 4ta-edicion-triatlon-brava/

VISITAS GUIADAS

LA COSTA (Santa Teresita)

Clases de Rock en el Parador Municipal

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes de enero, a las 20:00, en el Parador Municipal Santa Teresita, av. Costanera y calle 35.

Descripción: Clases de rock para moverse, divertirse y compartir una noche distinta junto al mar. No requiere experiencia previa. Ideal para todas las edades. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad del Partido de La Costa.

Más información: https://lacosta.tur.ar/ EVENTOS/

LA COSTA (San Bernardo)

Yoga Frente al Mar

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Miércoles, jueves y domingos de enero, a las 18:00, en el Parador Municipal, San Bernardo, av. Costanera al 3000.

Descripción: Clase de yoga frente al mar para relajarse y cerrar el día en equilibrio. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad del Partido de La Costa.

Más información: https://lacosta.tur.ar/ EVENTOS/

LA COSTA (Santa Teresita y San Bernardo)

Caminata por la Playa

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Miércoles, a las 09:00, en el Parador Municipal Santa Teresita, av. Costanera y calle 35. Jueves a las 09:00, en el Parador Municipal San Bernardo, av. Costanera al 3000.

Descripción: Actividad recreativa pensada para adultos mayores, ideal para disfrutar del aire libre, el paisaje y el movimiento suave. Un recorrido tranquilo, acompañado y adaptado al ritmo del grupo. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad del Partido de La Costa.

Más información: https://lacosta.tur.ar/ EVENTOS/

MAR CHIQUITA

Sendero Bosque Arroyo y Mar

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 16, a las 18:00, en av. Golfo San Jorge y La Fragata, La Caleta.

Descripción: Recorrido por tres ecosistemas. Apreciación de variedad de plantas nativas y exóticas, avistamiento de aves migratorias y residentes y fauna autóctona. Inscripción previa a través de WhatsApp (2265) 422423. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.

Más información: https://marchiquita.tur.ar/

PATAGONES (Carmen de Patagones)

Patagones y Su Encanto Nocturno

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 16, a las 19:00, en la plaza 7 de Marzo.

Descripción: Visita guiada peatonal con recorrido por sitios emblemáticos: el caso histórico, declarado Poblado Histórico Nacional; edificios, plazas y puntos panorámicos. Duración: una hora y media. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Patagones. Más información: https://www.instagram.com/ turismopatagones/

PATAGONES (Balneario Los Pocitos)

Visitas Ecoturísticas

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábados de enero, a las 11:30, en la Oficina de Informes Turísticos.

Descripción: Visita guiada peatonal pensada para conectar con la naturaleza, conocer el ecosistema costero y promover el cuidado del ambiente. Interpretación de los paisajes, la flora y la fauna. Duración: una hora y media. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Patagones

Más información: www.instagram.com/ turismopatagones/ - www.instagram.com/ turismolospocitos/

MAR CHIQUITA

Sendero de la Albúfera

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 17 y martes 20, a las 09:30, en el Centro de Atención al Visitante, Balneario Parque Mar Chiquita, av. Fernando Soler 1424.

Descripción: Introducción a la biodiversidad del lugar mediante la exhibición de material biológico, la interpretación ambiental y la identificación de especies, en un recorrido que propone la observación de los médanos, los pastizales, el mar y la laguna. Inscripción previa. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.

Más información: www.turismomarchiquita.com.ar/

MAR CHIQUITA

Circuito Escuela Sustentable

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 17, a las 11:30, desde av. De Las Letras y Constancio Vigil.

Descripción: Recorrido por la primera escuela autosustentable del país. Su construcción fue realizada con materiales reciclados, se abastece con agua de lluvia y utiliza energía solar para calefacción. Inscripción previa a través de WhatsApp (2265) 422423. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.

Más información: https://marchiquita.tur.ar/

GENERAL ALVARADO (Miramar)

Visita Guiada en el Bosque Vivero Florentino Ameghino

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 17, a las 10:00, saliendo desde la Base de Guardaparques.

Descripción: Circuitos turísticos y recreativos por el Bosque Vivero Florentino Ameghino, con acompañamiento de personal especializado. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Geneal Alvarado.

Más información: https://miramar.tur.ar/index. php/2025/12/22/visitas- guiadas/

TRES ARROYOS (San Francisco de Bellocq)

Marea Rural 2026

Fecha, hora y lugar: Miércoles 21, a las 17:00, saliendo desde Orense y desde Tres Arroyos.

Descripción: Salidas gratuitas en combi desde la ciudad y las playas para descubrir la magia de los pueblos rurales de la región. En esta ocasión: visita a la localidad de San Francisco de Bellocq. Los consumos y servicios en cada destino corren por cuenta de los visitantes, incluidos los productos regionales, las artesanías, la gastronomía, los espectáculos y las visitas guiadas. Cupos limitados con inscripción previa en: linktr.ee/tresarroyosturismo o comunicándose al WhatsApp al (2983) 458996. Organiza la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Más información: www.instagram.com/turismo. tresarroyos/ - www.facebook.com/turismo. tresarroyos

PINAMAR

Visita Guiada al Viejo Hotel

Fecha, hora y lugar: Martes 20 y jueves 22, a las 17:00, en el Viejo Hotel Ostende.

Descripción: Circuito que rememora sucesos, anécdotas y acontecimientos de la ciudad. Actividad arancelada. Organiza Experiencia Pinamar con el acompañamiento de la Municipalidad de Pinamar.

Más información: https://agenda.pinamar.gob.ar/

MAR CHIQUITA

Sendero Cordón Médanos

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Miércoles 21, a las 09:00, en Santa Elena y Reconquista.

Descripción: Circuito que recorre dunas de arena fina que forman un cordón de médanos a lo largo de la costa. Inscripción previa a través de WhatsApp (2265) 422423. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.

Más información: https://marchiquita.tur.ar/

MAR CHIQUITA

Sendero Parque Lago

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 22, a las 18:00, en av. Del Lago y Colectora.

Descripción: Recorrido por un entorno natural que abarca el lago, las áreas de vegetación y la biodiversidad local. Inscripción previa a través de WhatsApp (2265) 422423. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.

Más información: https://marchiquita.tur.ar/

FERIAS Y EXPOSICIONES

NECOCHEA

22º Feria de las Colectividades Extranjeras

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 16 al domingo 18, a partir de las 19:00, en el Jardín Francés del Parque Miguel Lillo.

Descripción: Participación de las colectividades española, italiana, francesa, danesa, árabe, vasca, andaluza y asturiana; oferta gastronómica de platos tradicionales: paella, tortilla española, callos, chistorra, shawarma árabe, torta danesa, carne bourguignonne francesa y cipolli italianos; presencia de delegaciones invitadas de Berisso, Capital Provincial del Inmigrante y espectáculos musicales y de danzas. Entrada gratuita. Organiza la Coordinadora de Colectividades Extranjeras Necochea –Quequén en conjunto con la Municipalidad de Necochea.

Más información: www.instagram.com/necocheatur/ - www.facebook.com/NecocheaTur

SAN VICENTE

Expo Comics 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 18, a las 17:00, en la Estación Cultural San Vicente, av. Sarmiento al 1000.

Descripción: Edición especial de verano que reúne lo mejor del mundo geek, los cómics, el cosplay y el anime. Puestos de cómics, ilustraciones y coleccionables; charlas y presentaciones de artistas invitados, desfile de cosplay, espacios para toda la familia y bandas en vivo. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de San Vicente.

Más información: www.instagram.com/expo.comics/ - www.facebook.com/ expocomics2026

