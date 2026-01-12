La familia denuncia que el joven había recibido amenazas semanas antes de su desaparición. Mientras la policía realiza rastrillajes casa por casa, vecinos y allegados se manifiestan para exigir celeridad en la investigación
La incertidumbre crece en el barrio de La Cañada de Quilmes. Hernán, de 31 años, fue visto por última vez hace nueve días, y desde entonces su paradero es un misterio que angustia a toda la zona sur del conurbano. A pesar de los operativos de seguridad que se mantienen activos, no se han reportado avances significativos que permitan dar con su paradero.
El trasfondo: amenazas previas
Uno de los puntos que más preocupa a los investigadores y que ha sido resaltado por el círculo íntimo de Hernán es el antecedente de amenazas. Según indicaron allegados, el joven habría sido amedrentado hace aproximadamente un mes. Este dato ha sido incorporado a la causa y es una de las principales líneas de investigación que analizan las autoridades para determinar si su desaparición fue voluntaria o si fue víctima de un delito.
Movilización vecinal
Durante los últimos días, el paisaje de La Cañada se ha visto marcado por concentraciones y marchas. Con carteles que llevan el rostro de Hernán, familiares y vecinos se han manifestado en distintos puntos del barrio para visibilizar el reclamo