Con la participación de instituciones de todo el país, este viernes se pone en marcha en la Universidad Nacional de Córdoba el Primer Encuentro Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil, un espacio federal que busca analizar el contexto social actual, debatir prioridades comunes y construir propuestas concretas para fortalecer el trabajo comunitario en Argentina.

El evento, que reúne a cooperativas, fundaciones, mutuales, asociaciones civiles, clubes, organizaciones comunitarias y movimientos sociales de diversas provincias, se presenta como un hito inédito para el sector. Durante dos jornadas —14 y 15 de noviembre— se desarrollarán disertaciones, talleres, comisiones temáticas y un documento final que fijará líneas de acción y seguimiento para los próximos meses.

Entre las entidades participantes se encuentra Lesis Argentina Asociación Civil, organización con sede en Berazategui y Florencio Varela, que viajó a Córdoba para integrar las mesas de trabajo dedicadas al análisis territorial, la formulación de proyectos y la identificación de prioridades en materia de salud, educación, inclusión social y desarrollo comunitario. La institución local, que trabaja desde hace años en espacios de formación, acompañamiento y capacitación, forma parte de las comisiones que expondrán conclusiones durante la jornada del sábado.

La participación de una entidad del AMBA Sur en un encuentro nacional de esta magnitud fue destacada por los organizadores, ya que las realidades de la zona sur del conurbano aportan miradas valiosas sobre las necesidades sociales más urgentes y las estrategias de intervención en territorios atravesados por situaciones de vulnerabilidad.

El encuentro incluye también actividades culturales —como una peña libre, ferias de expositores regionales, presentaciones de libros y un torneo de ajedrez con presencia de referentes nacionales— que buscan reforzar el carácter integrador del evento y promover el intercambio entre organizaciones de distintas regiones.

Las conclusiones y el documento final se presentarán este sábado al mediodía, donde se definirá además la sede para el segundo encuentro nacional. Para las organizaciones participantes, el objetivo es claro: fortalecer la articulación entre la sociedad civil y el Estado, generar propuestas que puedan transformarse en políticas públicas y construir un tejido social más sólido, equitativo y participativo.