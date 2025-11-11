Echan al abogado del área de DDHH Municipal que defiende a una imputada del Triple Crimen Narco de Varela

La resolución la tomó el intendente de Florencio Varela Andrés Watson luego que el letrado tomara intervención en el caso del Triple Crimen Narco defendiendo a Celeste Guerrero. Así, el abogado penalista Daniel Giaquinta fue desplazado del área de Derechos Humanos de la municipalidad de Florencio Varela.

La medida se conoció a través de un comunicado oficial en el que se informó: “El intendente ordenó la conformación de un expediente investigativo al empleado Daniel Giaquinta por faltas graves previstas en el estatuto municipal -aprobado en la ordenanza 9533/19- por dañar el prestigio de la administración en su ejercicio profesional”.

“Durante entrevistas televisivas, el agente expresó que asumió la defensa de una persona detenida por el triple femicidio ocurrido en el distrito, un hecho de trascendencia nacional y repercusión internacional”, agrega el comunicado.

A Watson solo le importa el “prestigio de la administración” pero poco le importa las cosas que suceden a diario en el municipio que debe gobernar, donde la falta de infraestructura y mejores condiciones para sus vecinos son olvidadas desde hace décadas. Marginalidad que termina con el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.