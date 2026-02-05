El dirigente del Frente Renovador de Avellaneda, Armando Bertolotto, llamó a construir una conducción política amplia y federal que evite la consolidación del modelo económico impulsado por el gobierno de Javier Milei, y advirtió sobre las consecuencias que podría tener una nueva derrota del peronismo en las elecciones nacionales de 2027.

“Otra derrota en 2027 significaría retroceder cien años como país”, señaló en declaraciones a Avellaneda Hoy Bertolotto y alertó: “Si este modelo tiene éxito, terminaremos en una Argentina de hace un siglo. No podemos permitir que se consolide ese tipo de país que ellos mismos dicen querer”.

Sobre la interna del Partido Justicialista Bonaerense y Nacional, Bertolotto señaló la falta de una conducción: “Tiene que haber una conducción que no se mire solo el ombligo de la provincia de Buenos Aires, sino que sea abarcativa del peronismo de todo el país”.

Consultado sobre el debate en torno a la reforma laboral impulsada por el oficialismo, Bertolotto fue categórico al señalar que se trata de un intento de avanzar sobre conquistas históricas del movimiento obrero. Además, comparó el actual proceso económico con experiencias previas como las de Martínez de Hoz, Domingo Cavallo y Mauricio Macri. “Ya sabemos cómo termina esto: cierre de industrias, endeudamiento, desocupación y pérdida de puestos de trabajo”, sostuvo.

En relación con la situación económica, cuestionó la medición oficial de la inflación y aseguró que no refleja el impacto real de los aumentos en tarifas y servicios sobre los ingresos de los trabajadores. “Si se actualizara la forma de medir, la inflación real estaría por encima del 3% mensual”, afirmó, y remarcó que la economía argentina “está completamente dolarizada”, lo que encarece el costo de vida y deteriora el poder adquisitivo.

Por último, al referirse al rol del Frente Renovador y de Sergio Massa dentro del peronismo, Armando Bertolotto sostuvo que el exministro de Economía mantiene un perfil bajo, aunque lejos de la inactividad. En ese sentido, destacó el papel que cumplió durante la campaña presidencial de 2023. “Massa se tiró arriba de una granada para amortiguar el golpe que iba a recibir el peronismo. Sin él, la derrota hubiera sido mucho peor”, evaluó.

Sin embargo, el dirigente también apuntó contra las falencias internas del espacio y consideró que la falta de conducción política fue determinante en el desenlace electoral. Según analizó, el desdoblamiento de la mayoría de las elecciones provinciales respondió a una estrategia de los gobernadores que priorizaron sus disputas locales por sobre la contienda nacional. “No creo que hayan jugado para que Massa pierda, pero sí para que ganara lo menos posible, quizá por temor a que se consolidara como líder del movimiento. Se pasaron de rosca y el tiro les salió por la culata”, afirmó.

En esa línea, Bertolotto cuestionó la escasa coordinación durante la campaña, la falta de cuidado de la boleta y los problemas en su reposición el día de la elección, y sostuvo que esos errores internos terminaron favoreciendo la llegada al poder del actual gobierno nacional.

Avellaneda Hoy