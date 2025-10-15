El panorama económico percibido por la población argentina se mantiene dominado por una fuerte sensación de deterioro. Sólo el 37,3% califica positivamente su situación personal, mientras que el 38,4% la evalúa como mala o muy mala. En términos agregados, la mirada sobre el país es aún más crítica: un 60,7% considera negativa la situación económica nacional y apenas un 21,7% la percibe como buena o muy buena. Este contraste entre la economía doméstica y la general evidencia una percepción dual: aunque algunos hogares sostienen cierta estabilidad individual, el diagnóstico colectivo sobre el rumbo del país es predominantemente pesimista. La inflación y la pérdida del poder adquisitivo son el núcleo del malestar. Tres de cada cuatro personas (73,7%) afirman que su salario no le gana a la suba de precios, lo que consolida una brecha estructural entre ingresos y costo de vida. En paralelo, la situación económica general (31,1%) y la corrupción (25,2%) encabezan el ranking de preocupaciones ciudadanas, muy por encima de temas como el narcotráfico (11,2%), el desempleo (10,1%), o la inseguridad (8,2%). En conjunto, el cuadro describe una sociedad tensionada por la persistencia inflacionaria, la desconfianza institucional y un clima económico adverso, donde la agenda pública se articula alrededor del malestar con el bolsillo y la desilusión con la dirigencia. En este contexto, la gestión del presidente Javier Milei obtiene un 33,8% de aprobación frente a un 59,7% de desaprobación. Entre sus propios votantes de 2023, la aprobación alcanza al 65,1%, mientras que entre quienes votaron a Massa la desaprobación llega al 98,6%. El 6,2% se mantiene en una posición neutral. La desconfianza en los datos oficiales de inflación que informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) descendió a 61,3%, comparado con el 66,7% registrado en septiembre. Por su parte, la confianza en las cifras aumentó al 35%, frente al 30% del mes anterior. La brecha política persiste: entre votantes de Milei, el 63% confía en los datos del organismo, mientras que entre los de Massa la desconfianza alcanza el 94,9%. Imagen de dirigentes políticos La medición de octubre sobre la imagen de los principales dirigentes políticos exhibe un escenario estable en la polarización nacional y con diferencias marcadas según el grado de conocimiento y la proyección de cada figura. Javier Milei. La imagen del presidente muestra una leve mejora respecto de septiembre. La valoración positiva asciende de 33,8% a 35,5%, mientras que la negativa crece de 59,1% a 59,9%. Esta doble variación refleja una polarización más intensa: aumentan tanto los apoyos firmes como los rechazos. La distancia entre imagen positiva y negativa sigue superando los 25 puntos, lo que mantiene un liderazgo apoyado en un núcleo duro y con escasa capacidad de expansión hacia votantes moderados o independientes. Axel Kicillof. La valoración positiva del gobernador bonaerense asciende del 42,5% al 43,9%, impulsada por un crecimiento de las menciones “muy buena”, que pasan del 26,7% al 30,5%, mientras que las opiniones negativas caen del 50,7% al 48,5%. El repunte se sostiene principalmente en la consolidación de su base propia y en una leve recomposición entre votantes independientes. Aun así, la polarización continúa siendo elevada: más del 43% lo valora de forma “muy mala”. Martín Llaryora. La valoración positiva del mandatario cordobés asciende al 12,4% (era del 12,1%), mientras que la negativa aumenta del 43,9% al 45,9%. El segmento de imagen regular alcanza el 22,3%, lo que evidencia un electorado que aún no termina de formar una opinión consolidada sobre su figura a nivel nacional. Su desafío principal continúa siendo trascender el ámbito provincial y proyectarse como figura nacional, en un contexto donde el espacio Provincias Unidas busca consolidarse como alternativa federal moderada. Ignacio Torres. Las valoraciones positivas del gobernador chubutense suman el 17,1%, apenas por debajo del 17,9% registrado en septiembre. Torres conserva su nivel de apoyo y continúa como una figura de conocimiento limitado a escala nacional, con un 26,6% que aún no lo identifica. Su perfil sigue en fase de instalación: con una imagen estable, sin deterioro, pero con un nivel de visibilidad que todavía condiciona su proyección más allá del ámbito patagónico. Maximiliano Pullaro. Las valoraciones positivas del mandatario santafesino ascienden al 17,4%, frente al 15,1% previo, mientras que las negativas se mantienen en el 47,2%. El nivel de desconocimiento se reduce al 9,8%. Pullaro mantiene un perfil de alta exposición –especialmente por la agenda de seguridad en Santa Fe–, pero con un diferencial negativo que sigue siendo amplio, sin revertir aún el predominio de opiniones críticas. Rogelio Frigerio. La primera medición del gobernador entrerriano muestra un perfil equilibrado, con un 30,8% de valoraciones positivas frente a un 44,5% de negativas. Un 13,1% lo califica como “regular” y un 7,2% declara no conocerlo. El corte por voto revela fuertes diferencias: entre votantes de Milei, el 53,4% lo valora positivamente; entre votantes de Massa, la imagen es predominantemente negativa (75,5%). Alfredo Cornejo. La primera medición del mandatario mendocino revela una imagen marcadamente polarizada. Las valoraciones positivas alcanzan al 21%, mientras que las negativas ascienden al 47,5%. Un 10,9% lo califica como “regular” y un 13,1% declara desconocerlo. Entre los votantes de Milei, el 38,2% lo valora positivamente frente a un 24,8% que lo rechaza, mientras que entre los votantes de Massa predomina un 76,4% de imagen negativa. Intención de voto La intención de voto de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre muestra un crecimiento significativo de Fuerza Patria, que alcanza el 43,5%, es decir un crecimiento de 2 puntos respecto a la medición de septiembre. Por su parte, La Libertad Avanza sube al 36,5%, frente al 35,4% previo. Este movimiento consolida una diferencia de siete puntos a favor del peronismo a nivel nacional. En un segundo plano aparece Provincias Unidas con un 5,7% y el Frente de Izquierda con un 3,3%, mientras que se sostiene un 6,4% de indecisos y se mantienen como bolsón clave para definir la elección. Cabe aclarar que en esta encuesta se consultó a nivel nacional por Fuerza Patria, aunque dicha denominación no se utilizará de manera uniforme en los 24 distritos del país. En la práctica, la fuerza competirá con distintos nombres provinciales, producto de acuerdos y alianzas locales. Por ejemplo, en Entre Ríos se presenta como Fuerza Entre Ríos, mientras que en Salta lo hace bajo dos denominaciones –Fuerza Patria y Partido de la Victoria– que representan al mismo espacio político dentro del frente nacional. En contraste, La Libertad Avanza mantiene su denominación unificada en los 24 distritos, lo que facilita la lectura del resultado electoral y su posterior agregación nacional. Este punto es relevante a la hora del análisis comparativo, ya que la heterogeneidad en las etiquetas partidarias puede generar confusiones sobre el desempeño real a nivel país, especialmente en distritos donde opera bajo identidades locales o alianzas complementarias. Sobre el estudio Los datos surgen del Monitor de Opinión Pública (MOP), un estudio desarrollado desde Zentrix Consultora con el propósito de relevar percepciones políticas y económicas de la población residente en Argentina. El relevamiento, correspondiente a la medición de octubre incluyó 1.590 casos válidos con cobertura nacional y fue realizado mediante un diseño muestral ponderado por región y edad según el último padrón electoral. La recolección de datos se efectuó a través de un cuestionario autoadministrado en línea (Google Forms), con difusión controlada y posterior depuración de duplicados y registros inválidos. Se aplicaron mecanismos de validación mediante variables externas (como el voto declarado en el balotaje 2023), y los resultados fueron ajustados para garantizar representatividad nacional. Bajo estas condiciones, el margen de error teórico se estima en ±2,46%, con un nivel de confianza del 95%. Los resultados no deben extrapolarse a niveles subnacionales sin la debida cautela metodológica. Sobre Zentrix Consultora Zentrix Consultora está conformada por un equipo de profesionales especializados en transformar datos. A través del relevamiento, el análisis estadístico y la elaboración de informes claros y personalizados, acompañamos a organizaciones en la comprensión de su entorno, la planificación precisa y la comunicación efectiva de sus acciones. está conformada por un equipo de profesionales especializados en transformar datos. A través del relevamiento, el análisis estadístico y la elaboración de informes claros y personalizados, acompañamos a organizaciones en la comprensión de su entorno, la planificación precisa y la comunicación efectiva de sus acciones.