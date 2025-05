Un cuarto de siglo ha pasado desde que El Suburbano, el medio gráfico de la zona, salió a la calle por primera vez un 25 de mayo del año 2000. Lo que comenzó como un proyecto ambicioso de periodistas con experiencia en medios locales y nacionales, se ha consolidado como una voz que hoy celebra 25 años de trayectoria.

Desde aquella primera edición, El Suburbano ha publicado 1179 ediciones impresas, un testimonio de su compromiso con la información y la comunidad. El camino, como lo describen sus propio fundador, Adrián Di Nucci, no ha estado exento de "sinsabores y dificultades", pero la búsqueda constante de "hacer periodismo de la mejor manera" ha sido el motor que los impulsó a seguir adelante día tras día, semana tras semana.

"Corría el año 2000, y cómo no íbamos a elegir el Día de la Patria para arrancar nuestro nuevo medio gráfico propio", rememoran desde la dirección del medio. Este detalle no solo marcó el inicio, sino que también impregnó al proyecto de un sentido de pertenencia y compromiso con el contexto local.

La perseverancia del equipo de El Suburbano, que ha logrado mantener su publicación de forma ininterrumpida durante un cuarto de siglo, es un hecho destacable en el panorama de los medios gráficos. En un entorno en constante cambio, su permanencia y adaptación reflejan la dedicación de quienes lo conforman.

"Gracias a todos por todo. Siempre", expresan desde El Suburbano, extendiendo su gratitud a quienes han hecho posible este camino venturoso. La celebración de este 25 de mayo no solo conmemora un aniversario más de la independencia argentina, sino también el legado de un medio que ha logrado tejer su propia historia en el entramado periodístico.