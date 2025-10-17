El Día de la Madre se celebra en Mataderos, el rap argentino llega a la Usina y el básquet 3x3 al Obelisco. Además, la Semana de la Arqueología y la Paleontología, y los teatros porteños presentan nuevas obras para toda la familia.

Día de la Madre en la Feria de Mataderos

Para celebrar el Día de la Madre, la Feria de Mataderos tiene una programación especial con danzas y grupos folklóricos. Se presentará el ballet Sentir la Tierra y el cierre estará a cargo de Pacha Runa. Se hará el domingo, de 11 a 19, en Av. Lisandro de la Torre y Av. de los Corrales.

Domingo de Coté, los chicos y la familia en la Usina

La cantante, docente y compositora Coté trae un show lleno de canciones, juegos y calidez para los chicos y toda la familia, con la participación de Guido Medina y Leandro Kalén. Se hará este domingo a las 17.30 en la Usina del Arte (Caffarena 1). El acceso es con reserva previa en usinadelarte.ar

El rap argentino irrumpe en La Usina

El auditorio de la Usina del Arte (Caffarena 1) se llenará de sonidos urbanos en una noche que celebrará la fuerza de la escena musical argentina. Dani Ribba, referente del género, encabezará la jornada. Antes, se presentarán Rosebu y Pema. Se hará el sábado a las 19. La entrada es con reserva previa en usinadelarte.ar

Básquet como en la Torre Eiffel, pero en el Obelisco

Como pasó en la Torre Eiffel o las pirámides de Egipto, La Plaza de la República, al pie del Obelisco, se transformará en la cancha del mejor básquet 3x3, en una jornada gratuita que reunirá 24 equipos y más de 200 jugadores. También habrá DJs y shows en vivo para musicalizar la tarde. Será este sábado, de 13 a 19.

El aura de Elīna Garanča en el Teatro Colón

La mezzosoprano letona Elīna Garanča, una de las voces más reconocidas del mundo, se presentará este lunes a las 20 en el Teatro Colón junto al pianista Malcolm Martineau, en el marco del ciclo Aura. Las entradas están a la venta en www.teatrocolon.org.ar o en la boletería del Teatro (Tucumán 1171).

Los hallazgos arqueológicos más asombrosos de la Ciudad

Comenzó la Semana de la Arqueología y la Paleontología: serán siete días de recorridos, presentaciones, charlas y conferencias especiales referidas a investigaciones sobre sitios arqueológicos y paleontológicos de la Ciudad. Las propuestas son gratuitas y con inscripción previa. Toda la programación se puede consultar en buenosaires.gob.ar/descubrirba

La aventura de los titiriteros fantásticos

Vuelve a subir al escenario Alejandra y los mundos: la obra del grupo de titiriteros del San Martín cuenta la historia de una niña que, junto a un amigo inician un viaje fantástico con tormentas y vientos huracanados por diferentes países. Se presenta en el Teatro Regio (Av. Córdoba) los sábados y domingos a las 16. Las entradas se pueden sacar en complejoteatral.gob.ar

¡Es hoy!: a comer y beber en el Mercado de San Nicolás

Encuentros en el Mercado llega a San Nicolás con una gran variedad de platos, picadas, comidas caseras, dulces y bebidas. Habrá 2x1 en tragos seleccionados, de 19 a 20, promociones y descuentos especiales. La jornada estará acompañada con música en vivo y una propuesta especial. Se hará hoy, de 18 a 22, en el Mercado de San Nicolás (Av. Córdoba 1750).

Pinta BA Photo: las mejores imágenes del 2025

Se hará una nueva edición de Pinta BA Photo, la feria de arte dedicada a la fotografía más relevante de Latinoamérica. Y la Foto Galería Sara Facio del Teatro San Martín vuelve a participar con una selección de las mejores fotografías de las muestras inauguradas en 2025. En La Rural (Av. Sarmiento 2704) de viernes a domingo, entre las 14 y las 20. Las entradas están a la venta en https://www.laruralticket.com.ar/

El unipersonal sin palabras en el San Martín

El francés Étienne Manceau, de la Compañía Sacékripa, protagoniza Vu, un singular espectáculo unipersonal que cuenta sin palabras una divertida e inquietante historia que inevitablemente se descontrola. Habrá cuatro únicas funciones el sábado, domingo, martes y miércoles a las 19 en el Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530). Las entradas se pueden sacar en complejoteatral.gob.ar

