Daniel García, Defensor del Pueblo de Avellaneda, se refirió respecto a la decisión anunciada por el Presidente Javier Milei, de suspender la aplicación de la ley de discapacidad, calificándola como un nuevo atropello brutal sobre los derechos humanos.

García calificó estas acciones de Milei como “incomprensibles e inadmisibles” y agregó: “No se trata de balances fiscales. Se trata de personas, de familias enteras. Suspender ésta ley, significa dejar en total desamparo a quienes más necesitan protección y asistencia desde el Estado.”

El Defensor del Pueblo de Avellaneda afirmó que: “Se debe dar marcha atrás con esta medida injusta, insensible y cruel”. “No hay libertad posible cuando se pisotean los derechos de las personas con discapacidad”. Y agregó “nuestro repuedio es absoluto, enérgico y contundente.”

Para culminar, Daniel García enfatizó: “La discapacidad no se suspende”, “la dignidad no se negocia”, “los derechos no se recortan”.