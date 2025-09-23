Claudio Arevalo participó del acto llevado a cabo en el Club Atenas de La Plata, "en el que trabajadores y trabajadoras organizados respaldamos las candidaturas de Fuerza Patria de cara a las elecciones de octubre".

Con la presencia del gobernador Axel Kicillof, las CTA y la CGT y presentaron a los candidatos a ocupar bancas de diputados nacionales, ratificando la propuesta de unidad programática.

Más de 5000 personas fueron parte de la mística y la esperanza de volver a recuperar un gobierno popular, en un acto organizado bajo la consigna 'Con la fuerza de los Trabajadores'. En éste marco los candidatos Hugo Yasky, Oscar de Isasi, Hugo Moyano (hijo), Sergio Palazzo, y Daniel Catalano y Jorge Taiana expresaron propuestas y tareas para antes y después de la elección.

Participaron también de la mesa el secretario general de la CTA Autónoma Nacional Hugo “Cachorro” Godoy, el secretario general de la CTA de los Trabajadores de la provincia de Buenos Aires Roberto Baradel, el ministro de Trabajo Walter Correa y la ministra de Mujeres y Diversidades, Estela Díaz.