La celebrada versión de Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand, con adaptación y dirección de Willy Landin y Gabriel, el Puma, Goity como protagonista, se despide del público con una función gratuita mañana a las 20 horas, en el Anfiteatro del Parque Centenario (Leopoldo Marechal y Av. Lillo).

Estrenada en 2023 en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín, la producción superó los 200 mil espectadores en 250 funciones y realizó una gira nacional por ciudades como La Plata, Rosario, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de una exitosa temporada en Mar del Plata. Allí Gabriel Goity fue distinguido con el Estrella de Mar de Oro y, luego, con el Martín Fierro de Oro 2025, en la primera edición dedicada al teatro.

Drama romántico sobre el honor y la belleza interior, Cyrano es la historia de un poeta y espadachín acomplejado por su gran nariz y perdidamente enamorado de su prima, Roxane.

Para la función de despedida, las entradas (una por persona) se entregarán mañana en el Anfiteatro desde las 18, por orden de llegada y hasta completar la capacidad. La obra dura 145 minutos, con intervalo, y habrá una pantalla gigante para acompañar la experiencia del público.

La presentación forma parte del cierre de Cultura de Verano, el ciclo que llevó el arte, la cultura y el entretenimiento a distintos espacios de la Ciudad.