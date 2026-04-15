En el marco de la Noche de los Museos en Quilmes, la Comisión Amigos de Santa Coloma abrirá las puertas de la Casona Histórica este sábado 18 de abril de 16 a 19 horas, para que puedan visitarla. (No se suspende por lluvia)

A las 17 hs. el Ingeniero y Museólogo Rodolfo Cabral, de Pueblo Kilmes, brindará la conferencia “La Punta de Quilmes : Posible lugar del desembarco inglés en 1806”, al conmemorarse 200 años del desembarco en Quilmes de las tropas británicas durante la Primer Invasión Inglesa a Buenos Aires.

Esta Casona es la construcción más antigua de la zona sur, declarada Monumento Histórico Nacional en 1945 (Decreto 30828/45 del 10/12/1945). Aquí pernoctó pernoctó la vanguardia británica la noche del 1º al 2 de julio de 1807, durante la Segunda Invasión Inglesa a Buenos Aires. Es también Monumento Histórico Provincial (Ley 11242, del 14/5/1992), y posee una declaratoria de Patrimonio Arquitectónico, Histórico y Cultural de Quilmes (Ordenanza 12618 del 14/10/2016).

La casa fue construida por Juan Antonio de Santa Coloma como residencia veraniega y finca productiva. Actualmente es propiedad del Obispado de Quilmes, que a través de la Parroquia María Auxiliadora, se ocupa de su mantenimiento y conservación.

La Comisión de Amigos de Santa Coloma, formada en 2015, trabaja para la puesta en valor, investigación y difusión de este patrimonio histórico, desarrollando distintas acciones de apertura a la comunidad.