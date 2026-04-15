La Intendenta de Quilmes en uso de licencia y diputada provincial, Mayra Mendoza, utilizó sus redes sociales para lanzar duras críticas contra la gestión del presidente Javier Milei, contrastando la situación económica actual con los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner.

Críticas a la gestión económica

Bajo la consigna "Con Milei no se vive, se sobrevive", Mendoza realizó un diagnóstico severo sobre el impacto del ajuste en la vida cotidiana de los ciudadanos. Entre los puntos principales de su descargo, donde destacó la pérdida de poder adquisitivo, y aseguró que los sueldos ya no alcanzan para cubrir la mitad del mes.

También mencionó el desfinanciamiento de los servicios básicos, mencionando la falta de alimentos, medicamentos y la crisis en el transporte público, universidades y el PAMI.

Ademñas, apuntó contra los funcionarios libertarios y sus "cómplices" en el Congreso, señalando una supuesta desconexión entre el ajuste que sufre la población y el bienestar económico de los dirigentes oficialistas.

La reivindicación del modelo kirchnerista

La jefa comunal de Quilmes apeló a la nostalgia de lo que denominó una "Argentina normal" durante los mandatos de los Kirchner. Según Mendoza, el camino para salir de la crisis actual implica recuperar los valores de gobernanza centrados en la gente, poner límites a los sectores más poderosos, priorizar que las familias no tengan que elegir entre necesidades básicas como el alimento y el transporte.

En su posteo en X, Mendoza interpeló directamente al Presidente sobre su responsabilidad institucional, exigiéndole que deje de "perjudicar al país y a la gente".