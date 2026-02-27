“Venimos trabajando articuladamente en los territorios y necesitamos de los vecinos y vecinas, que son quienes viven, saben, padecen y celebran; son nuestros ojos en la calle, en un ida y vuelta con los funcionarios y funcionarias, que además son militantes territoriales y conocen el barrio. Gracias por acompañarnos y por seguir pensando de qué manera embellecer el lugar, que esté lindo, ordenado y limpio; es importante concientizar y dialogar”, destacó Eva Mieri, acompañada por el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García, y la directora general de Parques y Paseos, Laura Moreira.

En la jornada, que tuvo como punto de encuentro la intersección de Blas Parera y Lavalleja, personal de la citada área realizó tareas de desmalezado, barrido y mejoras de luminarias. En ese contexto, Sebastián García ponderó la importancia de estos trabajos: “Este es un barrio de 448 viviendas, dónde estamos en permanente comunicación con la Comisión Vecinal del barrio, articulando las demandas de los vecinos a través de la Secretaría. Nos basamos en lo que nos ha pedido la intendenta en uso de licencia y hoy diputada provincial, Mayra Mendoza, y seguimos con el mismo ritmo de trabajo con nuestra intendenta interina, Eva Mieri; es una gestión de cara al vecino que tiene tres reglas básicas: escuchar, planificar y hacer. Y resalto el hacer, que es dar soluciones concretas, desde una reparación de luminaria, el desmalezado y demás”.

A su vez, durante la actividad Eva Mieri saludó al trabajador municipal Vicente Blanco, quien se jubiló luego de 30 años de servicio, y que se mostró emocionado ante el hecho: “La verdad que son muchos años en la Municipalidad, y me llevo muy lindos recuerdos. Y le agradezco a Eva por venir, es una gran compañera”.

Por su parte, la vecina e integrante de la comisión del barrio, Hilda Rojas, destacó el acompañamiento de la Comuna: “La verdad que todos los vecinos tendríamos que estar muy agradecidos porque si no fuera por el Municipio habría un montón de cosas que no podríamos revisar, además colaboran con el mantenimiento del barrio, las luminarias y las cloacas”.