Lanús Gobierno informa que desde este viernes 27 de febrero y hasta el domingo 1 de marzo, se realizará la tradicional Feria de Artesanías, Paseo de Compras y Puestos Gastronómicos en diversos espacios públicos del distrito, con la finalidad de que las vecinas y los vecinos puedan conseguir productos diseñados y elaborados por las emprendedoras y los emprendedores lanusenses a precios populares.

La Feria de Artesanías estará ubicada durante el viernes y el sábado en las plazas Constitución (avenida Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 3000, Valentín Alsina, de 11 a 19:30), Sarmiento (avenida 9 de Julio N° 1900, Lanús Este, de 11 a 19:30) y Mariano Moreno (avenida Hipólito Yrigoyen N° 6200, Remedios de Escalada, de 10 a 21).

Por otra parte este viernes, sábado y domingo, de 11 a 00, la Feria de Emprendimientos y Puestos Gastronómicos se encontrará en las plazas Arias (Carlos Gardel N°1300, Lanús Oeste), Giardino (San Vladimiro N° 5500, Lanús Oeste) y Ricardo Rojas (Bustamante N° 900, Gerli).

Asimismo, el sábado estarán abiertos al público los Paseos de Compras Auyero (Parque Central Las Colonias en Córdoba N° 2300, Remedios de Escalada, de 9 a 20), 29 de Septiembre (29 de Septiembre N° 2100, Lanús Este, de 10 a 18) y Del Oeste (Joaquín V. González N° 2900, Lanús Oeste, de 13 a 16:30).

El domingo, la Feria de Artesanías se hará en las plazas Constitución de 11 a 19:30 y Mariano Moreno de 10 a 21, mientras que el Paseo de Compras Auyero funcionará de 9 a 20.

Cabe recordar que, en caso de lluvia, las actividades quedarán suspendidas.