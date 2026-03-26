El Honorable Concejo Deliberante de Lanús, a través de su presidente Nicolás Russo, recibió a la vicepresidenta del Gobierno del Principado de Asturias, Gimena Llamedo González, junto con la secretaria de Educación, Cultura y Deportes de Lanús Gobierno, Natalia Gradaschi.

Durante la jornada, la comitiva recorrió las instalaciones del recinto y luego se produjo una reunión en la cual se coincidió en comenzar a trabajar una agenda en conjunto entre ambos gobiernos y el Centro Asturiano de Lanús, ya que nuestro distrito cuenta con una importante comunidad local.

Al término del encuentro, se obsequió una camiseta del Club Atlético Lanús con el número y nombre del capitán del equipo, Carlos Izquierdoz, quien jugó en el Real Sporting de Gijón, perteneciente a la región de Asturias.

Acompañó a la vicepresidenta del Gobierno del Principado de Asturias, Gimena Llamedo González; al presidente del HCD Lanús, Nicolás Russo; y a la secretaria de Educación, Cultura y Deportes de Lanús Gobierno, Natalia Gradaschi, el secretario del Honorable Concejo Deliberante de Lanús, Alejo Di Carlo, entre otras autoridades locales.