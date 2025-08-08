El intendente de Lanús, Julián Álvarez, y el secretario de Gobierno, Leandro Decuzzi, lanzaron “Colectivo UNLa”, un nuevo medio de transporte gratuito que unirá a la universidad con la estación, para que las y los estudiantes del establecimiento puedan viajar de forma directa y gratuita, presentando el certificado de alumno regular.

“Desde Lanús Gobierno, continuamos trabajando para garantizar que todos y todas acceden a una formación universitaria de calidad, promoviendo políticas públicas que eliminen las barreras socioeconómicas que impiden el desarrollo igualitario”, afirmó Julián Álvarez.

Colectivo UNLa es una política pública que surge luego de la inexistencia de ómnibus que lleguen desde los barrios populares del distrito a la Universidad. Gracias a un acuerdo de Lanús Gobierno con las empresas DOTA, Micrómnibus 45 y MOESA, las y los estudiantes podrán contar con colectivos que saldrán de la estación Lanús hasta la UNLa y viceversa, con una frecuencia de 15 minutos.

Conocé el cronograma completo de horarios y frecuencias en el siguiente link: https://www.lanus.gob.ar/lineauniversitaria

A raíz del contexto nacional que se encuentran las empresas de colectivos, con subsidios que no llegan a cubrir los gastos básicos de mantenimiento y sueldos, y un contexto de crisis económica en donde el boleto es cada día más difícil de sostener para trabajadores y trabajadoras, Lanús Gobierno decidió avanzar en esta política pública que beneficia directamente a la comunidad educativa.

Acompañaron al intendente de Lanús, Julián Álvarez, y al secretario de Gobierno, Leandro Decuzzi, la secretaria de Desarrollo Social, Eugenia Meana, la secretaria de

Educacion, Natalia Gradaschi, el subsecretario de Movilidad y Transporte, Ariel Vaccaro, el director de Juventudes, Franco López, y el rector de Universidad Nacional de Lanús, Daniel Bozzani.