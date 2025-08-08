En un acto que congregó a dirigentes, militantes y vecinos, el espacio político “Nuevos Aires” presentó en Quilmes a sus candidatos de cara a las próximas elecciones. La lista provincial estará encabezada por el abogado Mauricio D’Alessandro como candidato a diputado, acompañado por Micaela Kulling y Alejandro Trotta, también aspirantes a ocupar bancas legislativas. El lanzamiento en Quilmes contó con la presencia del diputado y referente del espacio, Fabián Luayza; el diputado Gustavo Cuervo, presidente del bloque de Unión Renovación y Fe y la diputada provincial Viviana Romano.

A nivel local, Juan Bernasconi, ex presidente del Honorable Concejo Deliberante de Quilmes, encabeza la lista de concejales, junto a Elisabet Virgilio. Para el Consejo Escolar competirán Mónica Oviedo y Sergio Aquino. Durante la presentación, Bernasconi detalló sus principales propuestas para el distrito, centradas en tres ejes clave: seguridad, desarrollo urbano y la autonomía de San Francisco Solano. La implementación de armas no letales tipo Taser para un cuerpo especial de la Patrulla Urbana, según explicó el candidato, “es para avanzar en una estrategia de disuasión y protección ciudadana, bajo un marco de legalidad, capacitación y control”.

Bernasconi agregó: “Proponemos una ordenanza con protocolo de actuación, formación para los agentes, y mecanismos de supervisión. Queremos una Patrulla Urbana cercana, eficaz y equipada para cuidar a los vecinos”. Otro de los proyectos presentados es el desarrollo integral de La Ribera de Quilmes, con la recuperación del área comprendida entre la autopista Buenos Aires - La Plata y el río. Bernasconi planteó un plan de incentivos fiscales para fomentar inversiones y emprendimientos sostenibles, junto con un esquema de promoción del empleo local. “La Ribera tiene un enorme potencial para convertirse en un polo productivo, turístico y tecnológico”, sostuvo. Por último, el candidato propuso reconocer a San Francisco Solano como nuevo municipio con presupuesto propio, gestión descentralizada y fuerte identidad cultural: “Queremos un Solano con decisiones cercanas a la gente y oportunidades reales de desarrollo”, concluyó.

Al cierre del acto, Bernasconi destacó la necesidad de "un Estado local que esté a la altura de las demandas actuales". Y agregó: “Quilmes necesita liderazgo, planificación y decisión política. Tenemos un equipo con experiencia, compromiso y propuestas concretas para transformar de verdad la ciudad. Vamos a devolverle el futuro a los vecinos”. Con estas propuestas, Nuevos Aires Quilmes busca posicionarse como una alternativa con foco en la innovación, la eficiencia y la participación ciudadana en la gestión pública.