El Municipio de Quilmes informa que este jueves, con la participación de la intendenta interina, Eva Mieri, se presentó una nueva tolva para el manejo y transferencia de residuos en el Complejo Socio Ambiental Eco Parque Quilmes, ubicado en avenida Italia 487, en el barrio La Ribera. Durante la actividad, se realizó una demostración del funcionamiento del nuevo dispositivo, que permitirá optimizar el sistema de transferencia de residuos sólidos urbanos.
“Pusimos en funcionamiento la nueva Tolva de Transferencia de Residuos del Eco Parque, que mejora y optimiza el sistema de recolección y el tratamiento de los residuos en Quilmes. Esta nueva herramienta transfiere por gravedad y permite hacer más eficiente el trabajo diario, ya que optimiza tiempos, reduce costos y aumenta la capacidad de transferencia. Seguimos invirtiendo en infraestructura y tecnología para fortalecer la gestión de residuos sólidos urbanos y construir un Quilmes más limpio, lindo y ambientalmente responsable para todos y todas”, señaló Eva Mieri.
Por su parte, el secretario de Ambiente y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), Roberto Gaudio, destacó: “La instalación de esta nueva tolva nos permite agilizar la transferencia de residuos desde los camiones recolectores hacia los vehículos de mayor capacidad que los trasladan al CEAMSE. Esto se traduce en una mejora significativa en la gestión, con mayor eficiencia operativa y reducción de costos en combustible, peajes, transporte y personal”.
La obra se encuentra emplazada en el sector de transferencia del Eco Parque Quilmes y tiene como objetivo optimizar el proceso de descarga de los camiones recolectores hacia unidades tipo batea, destinadas a la disposición final de los residuos.
El nuevo esquema operativo incorpora un sistema de descarga por gravedad que elimina etapas intermedias, permitiendo una operatoria más ágil y segura. Esta mejora posibilita reducir aproximadamente 20 minutos por cada carga de camión, lo que impacta directamente en la productividad del sistema. Asimismo, la capacidad de transferencia se incrementará de 420 a 600 toneladas diarias, fortaleciendo la capacidad de respuesta del servicio.
El reacondicionamiento de la dársena de carga y la incorporación de esta tolva representan un avance clave en la modernización del Eco Parque Quilmes, permitiendo optimizar procesos logísticos, reducir tiempos y recursos, y avanzar hacia un modelo de gestión más eficiente y sustentable.
Participaron también de la actividad el jefe de Gabinete, Joaquín Desmery; el subsecretario de Higiene Urbana, Alejandro De Fazio, y el concejal, Ezequiel Arauz, entre otros funcionarios.
“Pusimos en funcionamiento la nueva Tolva de Transferencia de Residuos del Eco Parque, que mejora y optimiza el sistema de recolección y el tratamiento de los residuos en Quilmes. Esta nueva herramienta transfiere por gravedad y permite hacer más eficiente el trabajo diario, ya que optimiza tiempos, reduce costos y aumenta la capacidad de transferencia. Seguimos invirtiendo en infraestructura y tecnología para fortalecer la gestión de residuos sólidos urbanos y construir un Quilmes más limpio, lindo y ambientalmente responsable para todos y todas”, señaló Eva Mieri.
Por su parte, el secretario de Ambiente y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), Roberto Gaudio, destacó: “La instalación de esta nueva tolva nos permite agilizar la transferencia de residuos desde los camiones recolectores hacia los vehículos de mayor capacidad que los trasladan al CEAMSE. Esto se traduce en una mejora significativa en la gestión, con mayor eficiencia operativa y reducción de costos en combustible, peajes, transporte y personal”.
La obra se encuentra emplazada en el sector de transferencia del Eco Parque Quilmes y tiene como objetivo optimizar el proceso de descarga de los camiones recolectores hacia unidades tipo batea, destinadas a la disposición final de los residuos.
El nuevo esquema operativo incorpora un sistema de descarga por gravedad que elimina etapas intermedias, permitiendo una operatoria más ágil y segura. Esta mejora posibilita reducir aproximadamente 20 minutos por cada carga de camión, lo que impacta directamente en la productividad del sistema. Asimismo, la capacidad de transferencia se incrementará de 420 a 600 toneladas diarias, fortaleciendo la capacidad de respuesta del servicio.
El reacondicionamiento de la dársena de carga y la incorporación de esta tolva representan un avance clave en la modernización del Eco Parque Quilmes, permitiendo optimizar procesos logísticos, reducir tiempos y recursos, y avanzar hacia un modelo de gestión más eficiente y sustentable.
Participaron también de la actividad el jefe de Gabinete, Joaquín Desmery; el subsecretario de Higiene Urbana, Alejandro De Fazio, y el concejal, Ezequiel Arauz, entre otros funcionarios.