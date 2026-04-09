“Pusimos en funcionamiento la nueva Tolva de Transferencia de Residuos del Eco Parque, que mejora y optimiza el sistema de recolección y el tratamiento de los residuos en Quilmes. Esta nueva herramienta transfiere por gravedad y permite hacer más eficiente el trabajo diario, ya que optimiza tiempos, reduce costos y aumenta la capacidad de transferencia. Seguimos invirtiendo en infraestructura y tecnología para fortalecer la gestión de residuos sólidos urbanos y construir un Quilmes más limpio, lindo y ambientalmente responsable para todos y todas”, señaló Eva Mieri.La obra se encuentra emplazada en el sector de transferencia del Eco Parque Quilmes y tiene como objetivo optimizar el proceso de descarga de los camiones recolectores hacia unidades tipo batea, destinadas a la disposición final de los residuos.El nuevo esquema operativo incorpora un sistema de descarga por gravedad que elimina etapas intermedias, permitiendo una operatoria más ágil y segura. Esta mejora posibilita reducir aproximadamente 20 minutos por cada carga de camión, lo que impacta directamente en la productividad del sistema. Asimismo, la capacidad de transferencia se incrementará de 420 a 600 toneladas diarias, fortaleciendo la capacidad de respuesta del servicio.El reacondicionamiento de la dársena de carga y la incorporación de esta tolva representan un avance clave en la modernización del Eco Parque Quilmes, permitiendo optimizar procesos logísticos, reducir tiempos y recursos, y avanzar hacia un modelo de gestión más eficiente y sustentable.Participaron también de la actividad el jefe de Gabinete, Joaquín Desmery; el subsecretario de Higiene Urbana, Alejandro De Fazio, y el concejal, Ezequiel Arauz, entre otros funcionarios.