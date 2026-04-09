En la tarde del jueves, durante la tercera Sesión Ordinaria del año, el Honorable Concejo Deliberante de Lanús declaró de interés legislativo la histórica y tradicional Marcha de Antorchas y Vigilia, realizada cada año en la ciudad para recordar, homenajear y acompañar a los Héroes de Malvinas, desde el Palacio Municipal hasta la plazoleta que lleva su nombre, en la esquina de Av. Remedios de Escalada de San Martín y Noya, Lanús Oeste. Asimismo, se hizo entrega de un diploma de reconocimiento.

Además, se destacó la imposición del nombre “Adela Alba Maciel” a la plaza ubicada en la intersección de las calles Manuel Castro y Humahuaca, Lanús Oeste, luego de un pedido histórico de la comunidad, con el objetivo de homenajear y recordar a la vecina de la ciudad, víctima de femicidio en el año 2016, y a su vez, reconocer la lucha de sus hijos y de sus seres queridos.

En la misma línea, se aprobó la disposición de incorporar en la documentación oficial del Honorable Concejo Deliberante de Lanús, durante el año 2026, la leyenda: “2026 – Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia. A 50 años de la última Dictadura cívico-militar”, reafirmando el compromiso institucional con la Memoria, la Verdad y la Justicia, en defensa de los Derechos Humanos.

Por último, se conmemoró el 50° aniversario del Grupo Scout San Pedro Armengol de Gerli, destacando su labor social y formativa en el distrito, y se declaró de interés legislativo la Copa IFAT de Taekwondo, que tendrá lugar el próximo 10 de mayo en el Microestadio Lionel Messi del Parque Central Las Colonias, reconociendo el valor del deporte como herramienta de inclusión, encuentro y desarrollo comunitario en la ciudad. En ambos casos, se hizo entrega de diplomas de reconocimiento.