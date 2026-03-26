Los Guardaparques del Parque Pereyra Iraola homenajearon a Alba Ale, quien falleciera un tiempo atràs.

En posteos en redes sociales, señalaron que "A tres meses de la partida de nuestra jefa Alba Ale , se le hizo un homenaje en su escuela EP N° 19 del Parque Pereyra , con la participacion de autoridades Escolares , Municipales, Ministerio de Desarrollo Agrario, alumnos y toda la comunidad educativa".

Alba era una trabajadora sumamente activa y querida en toda la zona sur, una ambientalista todo terreno.

A partir de ahora el patio donde ella daba sus clases de Educacion Fisica en la Escuela 19 lleva su nombre...