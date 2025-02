COMUNICADO

LA CANASTA ESCOLAR ES IMPAGABLE:

CORRE PELIGRO EL INICIO DE CLASES PARA LOS HIJOS E HIJAS DE LOS TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA POPULAR

Hoy martes 18 de febrero de 2025, nos convocamos distintos sectores de la economía popular nucleados en la UTEP frente al anses de Quilmes, donde llevamos adelante una asamblea de cientos de trabajadoras y trabajadores en reclamo de un Ingreso de Emergencia Escolar ante el aumento desmedido de la canasta escolar, cuyo costo se estima en 230 mil pesos.

En la argentina en los comienzos de este año una familia tipo para no ser pobre necesita un ingreso de 1.033.716 pesos, y para no caer en la indigencia 453.384 pesos. Esto quiere decir que todo nuestro sector está por debajo de la línea de indigencia, rebuscando con changas y trabajando más horas que cualquier trabajador registrado, aun así no llegamos a la canasta básica.

Ante un gobierno que sigue ajustando a los trabajadores, a los jubilados, a los niños, que desfinancia la educación, la salud, los servicios esenciales nuestra respuesta va a ser salir a pelear y reclamar lo que nos corresponde, porque la legitimidad de las elecciones democráticas no quita el derecho a manifestarse y revelarse ante malos gobiernos que no defienden la Patria.

Nos encontramos gobernados por un tipo que favorece de manera descarada a los grandes capitales financieros y es parte junto a sus amigos de una criptoestafa, algo nunca visto.

Hicimos la entrega de un petitorio al director de la anses Riquelmes, quien nos atendio y elevara la nota, aunque su posicionamiento se dejo entender que va en línea con el gobierno nacional.

Quedamos en estado de alerta y movilización, en plan de lucha.

Florencia bravo

UTEP EVITA QUILMES