Lanús Gobierno llevará a cabo una nueva edición del operativo territorial “Lanús Tu Gobierno” este viernes 10 de abril, de 9 a 13, en la plaza Villa Obrera situada en Eva Perón N° 2400, en Lanús Este, donde las vecinas y los vecinos podrán recibir asesorías, información sobre políticas públicas y efectuar trámites vinculados a distintas áreas de la gestión, entre otros beneficios.

En esta ocasión, las ciudadanas y los ciudadanos contarán con servicios vinculados a Acceso a la Justicia, descarga del botón antipánico, de la App Lanús Segura y obtendrán información sobre educación vial; como así también se difundirán y se promoverán las actividades deportivas y culturales que se llevan adelante en la Comuna. También estarán las postas para que puedan aplicarse las vacunas del calendario completo, disponible para todas las edades, al igual que habrá toma de presión arterial, oxígeno en sangre y glucosa; y vacunación antirrábica de caninos y felinos.

A su vez, se brindará asesoramiento y acompañamiento a mujeres y diversidades; inscripción al registro de emprendedores locales; eximiciones de pago de DNI para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad; asesoramiento y gestiones del Certificado Único de Discapacidad; orientación sobre el funcionamiento del Portal de Empleo para la búsqueda activa de trabajo formal en Lanús, y asistencia sobre capacitaciones con salida laboral y armado de CV.

Además de la promoción sobre el derecho a la seguridad jurídica de la tenencia y dominio de los inmuebles, y asesoramiento sobre los programas de escrituración social vigentes; se harán impresiones de boletas (TSG, automotores, motos, ingreso de patentes, etc), y regularización de deudas: planes de pago vigentes.

Por otra parte, las y los lanusenses, recibirán ayuda para registrarse en Lanús Digital, asesoramiento y gestión integral de trámites municipales; orientación sobre el funcionamiento del bot “La Muni”; y promoción de actividades para personas mayores.

En ese marco, también se asesorará en huerta, compost y reciclaje; se entregarán semillas, estarán los eco juegos sustentables y habrá un Punto Móvil de Lanús Recicla; al igual que se informará sobre el estado de expedientes en el HCD Lanús en caso de recibir consultas y sobre cómo presentar proyectos de ordenanza.

También habrá talleres de RCP en adultos e infancias; por parte de la Defensoría del Pueblo se informará sobre protección y promoción de derechos, se dará asesoramiento a asociaciones civiles y sobre servicios públicos, salud, género, previsional, violencia institucional, etc.

Cabe aclarar que, en caso de lluvia, la actividad quedará suspendida.