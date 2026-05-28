Lanús Gobierno convoca a los vecinos y a las vecinas durante este viernes 29 de mayo, a partir de las 20, a concurrir a “La Noche de Lanusita” que se desarrollará en el Polo Gastronómico de la calle Iberlucea, en el tramo comprendido entre Alcorta y Piñeiro, donde habrá propuestas gastronómicas, shows y diferentes actividades recreativas para disfrutar en familia.

Esta iniciativa también contará con espectáculos en vivo; la presentación de artistas locales como Mamelucos, Marysun y Deshollinadores, Tu Cumbia; la Expo Fiat 600; la ruleta de premios y muchas sorpresas más para cada uno de las y los que se acerquen.

Esta acción forma parte de un compromiso que tomó el intendente Julián Álvarez desde el inicio de su mandato, con la finalidad de acompañar a las y los comerciantes del distrito, como así también fomentar que los ciudadanos y las ciudadanas contribuyan al fortalecimiento del desarrollo económico local.