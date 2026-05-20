En la mañana del jueves, se llevó a cabo en el Honorable Concejo Deliberante de Lanús una jornada de capacitación en Autocuidado (RCP), organizada por el área de Defensa Civil del Municipio, destinada al personal de trabajo, autoridades, concejales y asesores de la institución.

La actividad tuvo lugar en el recinto del HCD Lanús, ubicado en Av. 9 de Julio 1647, Lanús Este, y tuvo como objetivo brindar herramientas básicas de actuación ante situaciones de emergencia, promoviendo el cuidado y la prevención dentro del ámbito laboral.

Durante la jornada se abordaron contenidos vinculados a técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios, fundamentales para intervenir de manera rápida y eficaz ante eventuales emergencias, fortaleciendo así la capacidad de respuesta de quienes forman parte de la institución.

Este tipo de capacitaciones resultan clave para fomentar una cultura de cuidado y responsabilidad colectiva, entendiendo que la formación en prevención y asistencia puede marcar una diferencia en situaciones críticas.

Ante cualquier emergencia, no dudes en comunicarte al 107 (Emergencias Lanús), 103 (Defensa Civil), 911 (Policía), 147 (Seguridad Ciudadana) y 4241-2222 (Bomberos).

En ese sentido, el Honorable Concejo Deliberante de Lanús continúa impulsando espacios de formación y capacitación que contribuyen al bienestar de su personal y al fortalecimiento de las prácticas institucionales.