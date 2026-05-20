Durante su discurso, Kicillof aseguró que “las mujeres deben ocupar un rol central en la construcción de una alternativa colectiva, democrática y popular”. Asimismo, el Gobernador afirmó que “falta muchísimo por conquistar en materia de dignidad, igualdad y reconocimiento”, y convocó a construir una alternativa política para “disputar el futuro de la Patria con paz, democracia y peronismo”.

El encuentro reunió, además, a dirigentes del ámbito político y gremial, autoridades del Gobierno de la provincia de Buenos Aires y de los municipios bonaerenses e integrantes de organizaciones sociales de diversos territorios.

En ese marco, Balor expresó en sus redes sociales: “Acompañamos al gobernador Axel Kicillof en la presentación del Movimiento Derecho al Futuro: Mujeres y Diversidades, un espacio para seguir ampliando derechos y construir una Provincia más inclusiva”.

El objetivo del MDF Mujeres y Diversidades es consolidar una Red federal de mujeres y diversidades en cada provincia, municipio y comunidad, que constituya un espacio de escucha, formación, articulación y acción política que potencie identidades y convierta la resistencia en una propuesta de transformación real.