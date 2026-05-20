Para mitigar las consecuencias del cambio climático

En el marco del Foro Urbano Mundial (WUF13), que se desarrolla en Bakú, Azerbaijan, la diputada provincial y Vicepresidenta de la Red Mercociudades Mayra Mendoza inauguró este miércoles la sesión especial de diálogo entre autoridades de ICLEI América del Sur (Gobiernos Locales por la Sostenibilidad) y Mercociudades, red que integra a más de 400 gobiernos locales de América del Sur. Durante el encuentro, señaló los desafíos que enfrentan los municipios de la región en la implementación de la Nueva Agenda Urbana.

Durante la conferencia más importante de la ONU sobre ciudades sostenibles, Mendoza convocó a buscar soluciones urgentes ante las consecuencias del cambio climático, y planteó la necesidad de financiamiento para el Plan Hídrico Social y Ambiental de la Cuenca de los Arroyos San Francisco y Las Piedras.

Durante su exposición, Mayra destacó la importancia de esta obra, que busca intervenir de manera articulada y efectiva en la Cuenca de los Arroyos San Francisco-Las Piedras, que abarca a los municipios de Quilmes, Florencio Varela, Almirante Brown y Avellaneda, y afecta a más de un millón de personas.

En este sentido, Mayra informó que hoy existe un Plan concreto para la zona y expresó que “se han realizado avances mediante trabajos que incluyeron la limpieza, readecuación del arroyo, apertura de canales, retiro de residuos y sedimentos y desobstrucción de puntos críticos”, pero remarcó que “el abandono y desfinanciamiento del gobierno nacional que preside Javier Milei desde 2024 ha impedido el avance del plan que incluye obras de gran escala, entre ellas: canalización, reservorios, estaciones de bombeo, nuevos puentes y senderos”.

La diputada provincial también resaltó la necesidad de contar con financimiento, y que para eso presentó el plan ante organismos internacionales de crédito a principios de Marzo de este año en un encuentro de la Red Mercociudades y el CAF en Brasil, y la incorporación al Presupuesto Provincial 2025.

Tras el encuentro de ICLEI-Mercociudades, los representantes de América del Sur mantuvieron una reunión con Anacláudia Rossbach, directora ejecutiva de ONU-Hábitat. En dicha instancia, Mayra Mendoza hizo entrega del documento elaborado conjuntamente, en el cual los representantes de los gobiernos locales de América Latina expusieron problemáticas comunes y las posibles formas de abordarlas.

Cabe destacar que ICLEI es una red global de más de 2.500 gobiernos locales y regionales en más de 125 países, cuyo objetivo principal es impulsar la acción climática y el desarrollo urbano sostenible a nivel de ciudades y municipios. En tanto que Quilmes se incorporó recientemente a dicha red.

A su vez, ICLEI América del Sur y Mercociudades tiene un convenio de cooperación, y durante el evento buscan generar un diálogo entre gobiernos subnacionales e instituciones aliadas para fortalecer relaciones e intercambiar experiencias sobre urbanización sostenible.

Esta reunión se llevó adelante durante el Foro Urbano Mundial (WUF13) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se desarrolla desde el 17 hasta el 22 de mayo, en Baku, Azerbaijan, y tiene como objetivo examinar una de las cuestiones más urgentes que enfrenta el mundo hoy: la rápida urbanización y su impacto en las comunidades, las ciudades, las economías, el cambio climático y las políticas.

Del diálogo participaron: Rodrigo Perpetuo, autoridad de ICLEI en América del Sur y también estuvieron presentes el Embajador Antonio da Costa, Jefe de la Oficina de Asesoría Internacional del Ministerio de Ciudades de Brasil; Elkin Velásquez, Director Regional de ONU-Habitat Para América Latina; Alexandra Palencia, Directora de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, y Lautaro Lorenzo, Secretario de Relaciones Internacionales del municipio de Esteban Echeverría, de Buenos Aires, Argentina.