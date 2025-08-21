El intendente de Lanús, Julián Álvarez, y el secretario de Gobierno, Leandro Decuzzi, junto con el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, presentaron los 21 nuevos móviles policiales, que estarán destinados a reforzar la prevención del delito y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

“Mediante esta inversión buscamos fortalecer la prevención y la respuesta inmediata en materia de delitos, violencias, conflictividad social y ordenamiento urbano”, explicó Julián Álvarez.

Estos 11 autos y 10 motos se suman a los 10 vehículos adquiridos anteriormente como resultado del Fondo de Fortalecimiento de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Se trata de una medida que forma parte del Plan Integral de Seguridad de Lanús Municipio, mediante el cual también se colocaron 430 alarmas vecinales, se creó la App Lanús Segura, se construyó un nuevo Centro de Monitoreo en el Parque Central Las Colonias y se puso en marcha el nuevo Anillo Digital conformado por cámaras de videovigilancia y pórticos emplazados en diferentes puntos del Municipio, para controlar los accesos y egresos.

Acompañó al intendente, Julián Álvarez, al secretario de Gobierno, Leandro Decuzzi, y al ministro, Javier Alonso, el secretario de Seguridad Ciudadana y Ordenamiento Urbano de Lanús Gobierno, Sebastián Castillo.