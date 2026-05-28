El Concejo Deliberante aprobó la ordenanza impulsada para reconocer el sesquicentenario de la institución religiosa y cultural ubicada en Villa Argentina, una joya arquitectónica diseñada por Alejandro Bustillo.

En una medida que busca rescatar la identidad local y el patrimonio histórico del distrito, el Honorable Concejo Deliberante de Quilmes aprobó el proyecto de ordenanza para declarar de Interés Social, Cultural y Municipal el 60° aniversario de la Capilla San José Obrero. La icónica institución, ubicada en la calle Otto Bemberg N° 2200, celebrará sus seis décadas de vida en el mes de diciembre.

La iniciativa, que fue impulsada por el concejal Lucas Araujo del bloque PRO, pone en valor un espacio que trasciende lo estrictamente religioso. Enclavada en el emblemático barrio Villa Argentina, la capilla constituye un verdadero faro comunitario y un lugar de referencia para generaciones de vecinos quilmeños, actuando como un espacio de encuentro, contención espiritual y construcción de identidad colectiva.

Un hito ligado a la historia de Quilmes

La historia de la capilla está profundamente entrelazada con el desarrollo industrial y urbanístico de la ciudad. Fue inaugurada formalmente el 21 de diciembre de 1966 por encargo de la familia Bemberg, en el marco de la expansión de Villa Argentina, el histórico proyecto residencial vinculado directamente al crecimiento de la Cervecería Quilmes.

Además de su innegable rol social, la ordenanza sancionada destaca el monumental valor arquitectónico del templo. El edificio fue diseñado por el reconocido arquitecto Alejandro Bustillo, una de las figuras más ilustres de la arquitectura argentina, lo que le confiere un estatus patrimonial único dentro de todo el partido.

"Resulta necesario por parte de este Honorable Cuerpo reconocer, preservar y promover aquellos espacios que forman parte de la memoria colectiva y el patrimonio histórico-cultural de Quilmes", señalaban los fundamentos de la normativa aprobada.

El reconocimiento oficial

A través del Artículo 1º de la nueva ordenanza, el cuerpo legislativo formalizó esta declaración "en reconocimiento a su trayectoria y aporte a la comunidad Quilmeña". Con el aval del Concejo Deliberante, el distrito ya se prepara para respaldar las celebraciones del próximo mes de diciembre, cuando los vecinos de Villa Argentina vuelvan a reunirse para conmemorar, de forma oficial, los 60 años de su querida capilla.