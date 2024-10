La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, acompañó y respaldó este martes a las y los estudiantes de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), en la conferencia de prensa que brindaron para narrar las agresiones que sufrieron el lunes por la tarde noche por parte de militantes libertarios, mientras realizaban una asamblea para apoyar la toma en defensa de la educación universitaria.

En el encuentro participaron alumnos, agrupaciones universitarias, y sindicatos docentes y no docentes de la UNQ, y una vez finalizado, consultada por los medios, Mayra sostuvo: “Estuve anoche y hoy quise venir a acompañar a los estudiantes y a todo el bloque de concejales. Me parece un hecho repudiable, grave, porque es premeditado, porque es incitado, habilitado por representantes del partido de gobierno actual: desde el Presidente hasta Santiago Caputo, mostrando cómo disparar con un arma, hasta una concejala, una joven, que la verdad, decir que si hay una manifestación pacífica en la universidad van a venir a tirar gases y a reprimir o a golpear, y hacerlo, me parece muy grave”.

Mayra destacó: “Esta es una toma pacífica y la palabra ‘toma’ puede sonar con una connotación negativa, pero ustedes vieron cuando ingresaron que acá están dando clases, los estudiantes pueden seguir con su cursada y es una medida que tiene que ver con la forma de poder manifestar y de poder decirle al Gobierno Nacional que las universidades necesitan el presupuesto para poder sostener los laboratorios que tiene la UNQ, y no solamente esta universidad, también el colegio secundario que está en Ezpeleta. Esta es la realidad de la UNQ”.

“Las universidades son el eje de la movilidad social ascendente de la Argentina. Son, como recién bien plantearon los estudiantes, un claro hecho de justicia social donde el hijo del trabajador que quizás no terminó sus estudios secundarios puede acceder a una universidad pública y, particularmente acá en la UNQ, en las universidades del conurbano, muchos jóvenes son primera generación universitaria en sus hogares. Esto forma parte del progreso de la Argentina, de lo que todos y todas queremos desde el lugar que nos toque. Así que, cuidar a las universidades tiene que ver con cuidar también el presente y el futuro”, subrayó.

También estuvieron presentes en la actividad funcionarios del Gabinete Municipal y concejales del Concejo Deliberante de Quilmes.