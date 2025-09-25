A través de la Ordenanza N° 13810/24, Lanús Gobierno exigirá la tramitación de un permiso para circular por fuera de la Red de Tránsito Pesado a las empresas que desarrollen tareas de transporte con vehículos de gran porte El tiempo para realizarlo es hasta el viernes 17 de octubre.
Para saber si es necesario solicitar el permiso, se debe tener en cuenta que los vehículos considerados tránsito pesado son aquellos con capacidad de carga igual o mayor a 12 toneladas y/o con las siguientes dimensiones dimensiones:
Largo: igual o mayor a 13,20 metros.
Ancho: igual o mayor a 2,60 metros.
Alto: igual o mayor a 4,30 metros.
Para tramitarlo, se deberá ingresar al siguiente link, www.lanus.gob.ar/RedTransitoPesado y solicitarlo dentro de la página.
Tené en cuenta que la Red Primaria de Tránsito Pesado abarca las calles listadas a continuación:
Remedios de Escalada de San Martín desde Puente Ezequiel Demonty hasta Av. Hipólito Yrigoyen.
Viamonte desde Orán hasta Rincón.
Rincón desde Viamonte hasta Cnel. Sayos.
Sayos desde Rincón hasta Cnel. Osorio.
25 de Mayo desde Cnel. Osorio hasta Av. San Martín.
Marco Avellaneda desde Enrique Fernández hasta Pte. Julio Argentino Roca.
Caferata desde Pte. Julio Argentino Roca y Av. Presbítero Pedro F. Uriarte.
Hornos desde Carlos Pellegrini hasta Ramón Franco.
Presbítero Pedro F. Uriarte desde Ramón Franco hasta las vías del Ferrocarril Gral. Roca.
Hipólito Yrigoyen desde Av. Presbítero Pedro F. Uriarte hasta Av. Teodoro Sánchez de Bustamante.
Presbítero José Malabia desde las vías del ferrocarril Gral. Roca hasta Aconcagua.
Aconcagua desde Av. Centenario Uruguayo hasta Granaderos.
Granaderos desde Aconcagua hasta Roma.
Roma desde Granaderos hasta Cnel. Lynch.
Lynch desde Roma hasta Cno. Gral. Manuel Belgrano.
Gral. Belgrano desde Cnel. Martín Paulino Lacarra hasta Cnel. Lynch.
Madariaga desde Av. Pte. Raúl Alfonsín hasta Cno. Gral. Belgrano.
San Martín desde Av. Gral. Hornos hasta Brasil.
Pte. Bernardino Rivadavia desde Brasil Av. 25 de Mayo.
Olazábal desde Carlos Pellegrini hasta Enrique Fernández.
Enrique Fernández desde Gral Olazábal hasta Marco Avellaneda.
Pte. Raúl Alfonsín desde Av. Hipólito Yrigoyen hasta Av. Centenario Uruguayo.
Centenario Uruguayo desde Aconcagua hasta Cno. Gral. Belgrano.
Osorio desde Carlos Pellegrini hasta Av. Remedios de Escalada de San Martín.
Mientras que las siguientes son parte de la Red Secundaria:
Choele Choel desde Cnel. Osorio hasta Av. Remedios de Escalada de San Martín.
Viamonte desde Cnel. Osorio hasta Av. San Martín.
Diputado M. Pedrera desde Av. Pte. Bernardino Rivadavia hasta Enrique Fernández.
Manuel Quindimil desde Enrique Fernández hasta Av. Hipólito Yrigoyen.
Gral. Donato Álvarez desde Cno. Gral. Belgrano hasta Cnel. Lynch.
Villa de Luján desde 29 de Septiembre hasta Av. Pte. Raúl Alfonsín.
29 de Septiembre desde Malabia hasta Villa de Luján.
Deheza desde Presbítero José Malabia hasta Allende. Y desde Ramón Cabrero hasta Av. Pte. Raúl Alfonsín.
Allende desde Gral. Deheza hasta Villa de Luján.
Eva Perón desde Oncativo hasta Gral. Pinto.
Ramón Cabrero desde Cnel. Lynch hasta 29 de Septiembre.