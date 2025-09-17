Avanza la ampliación del Parque del Río, así lo hizo saber el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien detalló el proyecto que se desarrolla en la costa avellanedense.

“Mediante una estrategia integral que articula el desarrollo ambiental, cultural, productivo, turístico y social, en Avellaneda estamos recuperando la ribera del río como espacio público accesible”, afirmó Ferraresi a través de sus redes sociales.

Al finalizar, el mandatario comunal señaló que “contaremos con viñedos y bodega, produciendo y embotellando nuestro propio vino; una zona gastronómica con restaurante gourmet, parador/café y sector de foodtrucks; una zona recreativa y ecológica con pasarelas de avistamiento de flora y fauna, parque de juegos en altura en el bosque ribereño, paseo costero con muelle mirador, bicisenda, senderos y kayaks; y además contará con una oficina de turismo, venta de productos regionales y actividades educativas y talleres”.