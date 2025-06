El Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, expresó su más enérgico repudio al encarcelamiento de la dirigente opositora y ex Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, ocurrido el día de ayer, por orden del Poder Judicial, en el marco de una causa sin fundamentos claros y con evidentes tintes de persecución.

Agregó Daniel García: “esto constituye un grave atentado contra el Estado de Derecho y sienta un precedente peligroso para el orden democrático en nuestro país. Este, no es otra cosa, que un acto de amedrentamiento hacia la oposición política del gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, que ya se viene observando en la represión de manifestaciones pacíficas.”

Daniel García, continúo: “la detención de la Dra. Cristina Fernández, se suma a una larga lista de medidas que buscan acallar la crítica de los diferentes sectores sociales”.

Finalmente dijo el Defensor del Pueblo de Avellaneda: “La democracia se defiende. La libertad de expresión y la protesta no deben criminalizarse.

Lo que estamos viviendo, NO ES LEGALIDAD, ES VIOLENCIA DE ESTADO. NO ES DEMOCRACIA, ES DICTADURA. NO ES UN ESTADO DE DERECHO, ES UN ESTADO POLICIAL”