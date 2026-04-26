En Avellaneda se llevó adelante el lanzamiento de Avellaneda sin Barreras, un nuevo espacio de organización con el objetivo de enfrentar el ajuste que afecta a las personas con discapacidad y a sus familias. La apertura del encuentro estuvo a cargo del senador provincial Emmanuel Santalla y de Karina Castagnola, quienes dieron inicio formal a la jornada.

La iniciativa surge como respuesta a la situación crítica que atraviesa el sector, promoviendo la organización comunitaria y el acompañamiento colectivo frente al retroceso de políticas públicas.

Durante la presentación, el senador provincial Emmanuel Santalla expresó con contundencia:

“Milei y su hermana siguen pidiendo sacrificio a los argentinos, ya no queda nada por sacrificar, la familia que no pelea por sostener a sus hijos, pelea por sostener a los abuelos. No vamos a sacrificar la salud de nuestros hijos.”

El encuentro contó con la participación como oradores de Lourdes Farías, Claudia Dippolito, Guadalupe Bargiela, Laura Lavega, Pérez Brancatto e Ivana Pitrelli, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la organización frente al contexto actual.

Desde el espacio destacaron que, ante la ausencia del Estado, es fundamental construir redes de contención: Avellaneda sin Barreras se propone como un punto de encuentro para que las familias no se sientan solas y puedan canalizar sus demandas de manera colectiva.