“Tenemos que saber responder colectivamente”, afirmó Kirchner en el Teatro Batalla Puerto Quebracho. El diputado nacional recorrió las localidades de María Teresa y Puerto General San Martín; por la noche del viernes dialogó con la militancia sobre las propuestas económicas que permitan detener el avance del modelo que Milei y el FMI buscan imponer. Explicó el proyecto del Fondo Federal de la Soja y pidió trabajar en la articulación colectiva de los diferentes sectores agraviados por el gobierno. El recuerdo de Néstor a 23 años de ser elegido presidente y la injusta prisión de Cristina.

A continuación fragmentos del discurso de Máximo Kirchner

El superávit fue el peronismo

“Porque miren, cuando uno mira la realidad económica de este gobierno, o sobre las cosas incluso que se vanagloria este gobierno, poco tiene que ver la actividad del presidente Milei, por ejemplo, con el superávit energético que hay en el país. Eso fue el peronismo. Fue el peronismo cuando recuperó Vaca Muerta, fue el peronismo cuando recuperó YPF, fue el peronismo cuando hizo impuesto a las grandes fortunas de los que más tienen, sin miedo, para que de ahí salieran los fondos para pedir un gasoducto. Porque si no, sinceramente, pareciera que todo pasa por generación espontánea y nadie sabe muy bien por qué.”

Saber responder colectivamente a las agresiones del gobierno

“En esta Argentina quieren que la sociedad abandone su protagonismo, que se guarde en su casa, que deje de creer, que no se convoque…Porque yo recién escuchaba a los compañeros y compañeras de los diferentes sectores. El paso siguiente que tenemos que dar es que no sólo los universitarios marchen por la universidad, no que sólo los trabajadores marchen por la reforma laboral, sino que todos marchemos solidariamente cada vez que un sector es agredido. Tenemos que saber responder colectivamente a las agresiones del gobierno. Porque esa singularización que muchas veces hacen, cómo nos van dividiendo, cómo nos van particularizando, es donde ellos hacen fuertes.”

Propuesta: Nuevo Fondo Federal de la Soja

“Y creo que visto y el avance ya de estas políticas económicas de dos años y medio, de un presidente que ha sacado lo que ha querido del Congreso Nacional, es hora de que los gobernadores del país, que ven cómo bajan constantemente la recaudación en sus provincias y después no les dan aumentos u obras a sus comunidades, dejen de apoyar por migajas, cuando hay posibilidades de hacer las cosas diferentes.”

“Acá en Santa Fe les vengo a tirar una idea para que discutamos, para que debatamos. Allá en el tiempo estaba el Fondo Federal de la Soja, que muchos lo recuerdan, de ese 33% que había en ese momento de retenciones, el 30% iba a las provincias argentinas. Si uno hace una cuenta fácil, estamos hablando casi de 10 puntos. El gobierno central, mientras ejercía la presidencia la compañera Cristina, se quedaba con veinticuatro, veinticinco puntos de las retenciones. Hoy el gobierno central se queda con 27 y nada llega a las provincias donde se produce.

¿Puede ser con tanto gobernador y diputado hablando de federalismo, que en el Congreso no tengamos un proyecto, por ejemplo, para que parte de esas retenciones vuelvan a las provincias que producen soja y de esa manera dejen los gobernadores de tener que andar migajeando y votando cualquier cosa para que la provincia cuente con más fondos? Porque yo entiendo que muchos creen que tienen que ser cero las detenciones. Cada uno puede pensar lo que quiere, pero hoy son 27 puntos y ninguna provincia recibe nada, cero. Y así están las rutas, y así se empiezan a caer los caminos. Y así se empieza a marcar la huella por donde van los camiones que nadie pesa a…

PRESENTES

Entre los dirigentes políticos presentes se destacaron los diputados nacionales Florencia Carignano, Alejandrina Borgatta, Agustín Rossi, Germán Martínez y Diego Giuliano, junto al senador provincial Armando Traferri, en una muestra de fuerte respaldo institucional y territorial.

También participaron referentes provinciales de peso como Alejandra Rodenas, Lucila De Ponti, Eduardo Toniolli, Leandro Busatto, Erica Bonfatti, Marilyn Sacnun y Alejandro Ramos, consolidando una amplia representación del peronismo santafesino.

Por parte de las autoridades partidarias del PJ Provincial estuvieron presentes su presidente, Guillermo Cornaglia, y la vicepresidenta María Luz Rioja, quienes acompañaron la actividad junto a intendentes y presidentes comunales de distintos puntos de la provincia.

Entre ellos se encontraban Carlos De Grandis, de Puerto General San Martín; Gonzalo Goyechea, de María Teresa; Martín Calori, de Oliveros; Federico Martello, de Andino; Daniel Cinalli, de Capitán Bermúdez; y María Laura Mozzi, de Mugueta, reforzando el carácter territorial del encuentro.