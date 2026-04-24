El Concejo Deliberante (HCD) de Berazategui aprobó por unanimidad la imposición del nombre "Dr. Juan José Mussi" a la calle 158, de Plátanos, donde el reconocido Intendente vivió gran parte de su vida y se desarrolló profesionalmente.

Se trata de la calle 158 desde Av. Bemberg hasta la calle 42. De esta forma, sus familiares, ediles de los diferentes espacios, representantes de instituciones, funcionarios del Gabinete municipal, vecinos y vecinas brindaron un sentido homenaje en su memoria.

"Estoy muy emocionado. Gracias a todos los concejales por sus palabras y por reconocer a Juan José Mussi. Cuando estábamos en el velatorio de Juan José, Adela (Mussi) me dijo: ´La 158 tiene que llevar el nombre de mi hermano", expresó el intendente Carlos Balor. Y agregó: "Yo conozco esas calles porque me crié ahí. La 158 pasa por el frente de la casa materna del Negro Mussi (como le decíamos todos); de la casa de sus padres, Don Juan y Teresa, donde estaba el almacén de su familia, y donde él tuvo su primer consultorio".

"Me trae muchos recuerdos. Yo era chico; mi papá era muy amigo de la familia y me acuerdo que Don Juan se sentaba en la vereda y Doña Teresa atendía el almacén. Que esa calle lleve el nombre de Juan José Mussi, para mí es una emoción muy grande. Quiero agradecerle a todos los que firmaron su adhesión: vecinos, comerciantes, instituciones, la Unión Industrial, a todos los compañeros. La gente de Plátanos se merece que lleve su nombre, porque él transitó mucho por esa calle, donde vivió toda la vida. Los vecinos de Plátanos lo respaldaron mucho", concluyó el Intendente.

Asimismo, Adela Mussi, hermana del Dr. Juan José Mussi, afirmó: "Gracias a todos: concejales, amigos y vecinos. Gracias, Berazategui, porque era el mejor hermano, el mejor hombre, el mejor médico y el mejor político".

Finalmente, Lucía Vega, presidenta del HCD, declaró: "En esta sesión especial hubo muchísimas firmas de adhesión de vecinos e instituciones. Todos los bloques acompañaron, la decisión fue unánime. Fue sumamente emotivo recordar al Dr. Mussi, sus acciones, su gestión y afecto por Berazategui. Fue un encuentro muy emotivo, con la presencia de la familia del Dr. Mussi, su hermana y su hija".