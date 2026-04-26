La interna libertaria en Quilmes suma un capítulo más. El acto de la Libertad Avanza Bonaerense que se realizó en Suipacha no fue menor, y menos para los libertarios quilmeños.

Dos de los tres sectores libertarios que pujan mostraron una vez más sus diferencias. Por un lado, la concejal Estefanía Albasetti se fotografió junto a su marido y asesor Alejandro Orellano y la cuestionada referente de la Purpura Quilmes, Verónica Rea. Por el otro, los ediles Leandro Goria y Daniel Rolón, junto al consejero escolar Danilo D’Angello.

Pero lo que más repercutió fue el fuerte abrazo que el diputado y máximo referente de LLA Bonaerense, Sebastián Pareja le dio a Leandro Goria durante el ingreso al evento. Imagen que quedó registrada en un video que circula por redes y en diferentes ámbitos de la política quilmeña.