El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, se manifestó sobre el fallo de YPF favorable a la argentina: "Se les cayó otro relato más. Durante años repitieron el libreto de los buitres para cuestionar una decisión soberana que hoy demuestra haber sido estratégica para el país. Con un juicio absurdo y un fallo que desnuda mentiras, queda claro quiénes estuvieron del lado de la Patria y quiénes jugaron para afuera. Como señaló Axell Kicillof, YPF es de los argentinos, y el futuro también".

El posteo del Jefe Comunal avellanedense, además de tener amplia repercusión en redes sociales, fue seguido de un tuit del Gobernador de la Provincia.