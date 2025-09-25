Avanza la renovación integral del espacio público en Avenida Calchaquí entre Av. 7 y 4 A, con la reconstrucción de veredas, la colocación de una nueva red luminaria y la construcción de nuevas dársenas, entre otras mejoras. La obra es financiada por la Municipalidad de Berazategui, a través de la gestión del intendente Juan José Mussi, y se encuentra en un 80% de avance.

Al respecto, Lucas Cabello, maestro mayor de obras de la Secretaría de Obras Públicas, informó: “La obra consiste en el recambio de las veredas, la construcción de nuevas dársenas a lo largo de las tres cuadras, la colocación de una nueva red de luminaria y la forestación del espacio con árboles. Además, se retiraron postes, columnas con marquesinas en malas condiciones y antirreglamentarias”.

Asimismo, destacó: “La obra ya avanzó en un 80%. Es financiada por la Municipalidad de Berazategui y fue gestionada por el intendente Juan José Mussi. Estos trabajos beneficiarán a los vecinos y vecinas, tanto en la circulación peatonal como vehicular, y se reducirá la contaminación visual en el sector”.

Más información sobre las obras en ejecución en el distrito, en Berazategui.gob.ar/obrasygestion.