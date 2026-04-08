El intendente de Berazategui, Carlos Balor, visitó la Capilla Nuestra Señora de Itatí, ubicada en la localidad de El Pato. Durante la jornada, fue recibido por el Padre Marcelo Joaquín Eyheremndy, junto a integrantes de la Capilla del Niño, de la Iglesia San Pablo, vecinos y vecinas de la zona, quienes compartieron un encuentro en torno al valor comunitario de este espacio.

"Visitamos la Capilla Nuestra Señora de Itatí, de El Pato. Necesitamos de todos los vecinos y vecinas, que nos sigan apoyando, no les vamos a fallar. Tenemos un gran desafío: cumplir el legado del Dr. Mussi, que venía, estaba y los ayudaba. Vamos por ese camino", expresó Balor.

Por su parte, el Padre Eyheremndy manifestó: "Estoy muy contento porque nos visitó el intendente Carlos Balor, junto con su Gabinete. Los integrantes de la comunidad y del Consejo Pastoral tuvimos un intercambio con él. Le pudimos agradecer las valiosas obras que se han hecho en el barrio, en los últimos años, que mejoran la calidad de vida de los vecinos. Agradecemos que el Intendente, tal como hacía el Dr. Juan José Mussi, también se acerque a las instituciones para brindar su ayuda".

La Capilla nació en 2005, a partir de la organización vecinal para contar con un espacio de culto. Tras gestiones ante el entonces intendente Juan José Mussi, el Municipio cedió un terreno en 2007 y su construcción avanzó con el esfuerzo comunitario y el acompañamiento municipal. En 2009, el Obispo Luis Stöckler colocó la piedra fundamental. Hoy, la capilla funciona como un espacio de encuentro, fe y referencia social para la comunidad de El Pato.