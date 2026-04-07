La presidenta del Puerto de Dock Sud, Mónica Litza, saludó a la Ciudad de Avellaneda en su 174° aniversario. A través de sus redes sociales, la dirigente peronista celebró “ese impulso que convirtió a Avellaneda en el corazón productivo del país, desde su tradición obrera que marcó generaciones, hasta la pasión que late en cada rincón de sus clubes de fútbol”.

Litza, oriunda de Avellaneda y confesa hinca de Racing Club, destacó que la Ciudad y sus alrededores “son sus industrias, sus institutos culturales, sus universidades, sus polideportivos y clubes de barrio, sus parques y plazas, sus murales que llenan de vida cada localidad, la memoria viva de Malvinas e instituciones como el Hospital Perón y el Teatro Roma. Pero, sobre todo, es su gente”.

En su rol de titular del Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud, Litza resaltó que Avellaneda “es también su vínculo con el río y el Puerto, motor clave de desarrollo y trabajo para la ciudad”. Y agregó: “Avellaneda es la fuerza de quienes la hicieron grande y de quienes la construyen todos los días. Hoy celebramos ese amor profundo por nuestra ciudad y renovamos el compromiso de seguir haciéndola crecer, juntos. Porque Avellaneda no es solo donde vivimos: es lo que somos”.