Propietarios del Desarrollo Greenville Polo & Resort, en Berazategui, están en alerta por una serie de irregularidades y abusos que vienen afectando su calidad de vida y patrimonio. Según denuncias, el desarrollador no ha completado los trámites para escriturar las propiedades, lo que impide la conformación del consorcio y la elección de una administración transparente.

Cabe señalar que se trata de la misma administradora que ya había sido denunciada oportunamente por su desempeño en el emprendimiento inmobiliario Hudson Park, antecedente que vuelve a colocar su actuación bajo cuestionamiento público.

La situación se agrava con problemas de seguridad, ya que la administración actual cobra altos costos de seguridad, mas del doble que en barrios similares, sin brindar un servicio adecuado. Además, el barrio "carece de control de acceso eficiente", como señalan, lo que permite el ingreso de personas no autorizadas por los propietarios.

Pero eso no es todo. El agua que se suministra no cumpliría con la normativa vigente para garantizar el consumo seguro, lo que ha generado denuncias penales contra el desarrollador y los entes estatales que deben controlarlo.

La situación se agrava por presuntas irregularidades en la construcción y habilitación de distintos edificios. Tanto el hotel construido ilegítimamente en el interior del barrio , como otras edificaciones no cumplirían con lo establecido por la ordenanza municipal vigente. Según trascendió, la habilitación del hotel se habría otorgado de manera irregular, sin que se acreditaran todos los requisitos exigidos por la normativa.

Este escenario representa un problema para la administración municipal, que habría concedido un plazo para que el establecimiento adecuara sus instalaciones a las normas correspondientes. Sin embargo, dicho plazo habría vencido hace más de seis meses y, hasta el momento, no se habrían regularizado las observaciones señaladas.

Los vecinos han presentado denuncias penales y administrativas contra el desarrollador, y han solicitado una audiencias con el intendente municipal para abordar los problemas. Y esperan ser recibidos.

"Estamos dispuestos a recurrir a la Justicia para defender nuestros derechos y intereses", dijo un portavoz de los vecinos. La situación en Greenville Polo & Resort es un ejemplo más de la falta de control y la corrupción que azota a la provincia de Buenos Aires.